Жители Харьковской области распродают жилье по низкой цене
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:54 09.08.2025
Жители Харьковской области распродают жилье по низкой цене
специальная военная операция на украине
чугуевский район
харьковская область
вооруженные силы украины
в мире
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Жители Изюмского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области распродают жилье по низкой цене, выяснил корреспондент РИА Новости. Предложений о продаже крайне мало, а в опубликованных объявлениях указана крайне низкая цена. Это связано с продвижением линии фронта и ростом напряжённости в регионе. Ближайшее от Волчанска жилье можно приобрести лишь в радиусе от 10 километров. Так, в селе Бугаевка Чугуевского района однокомнатная квартира обойдётся в 165 тысяч гривен (319 тысяч руб.), а в селе Высочиновка двухкомнатная квартира обойдётся в 330, 6 тысяч гривен (638 тысяч рублей). Больше всего объявлений из этого района относится к населённому пункту Старый Салтов. Например, трёхкомнатная квартира там обойдётся 11 тысяч долларов (878 тысяч руб.). А частный дом обойдётся от 2500 до 4500 долларов (199,5 тысяч руб - 359 тысяч руб). Волчанск - один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Взятие его под контроль значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта. В селе Великий Бурлук Купянского района однокомнатная квартира стоит 7000 долларов (558 тысяч рублей). А в пгт Боровая однушку можно приобрести за 6,5 тысяч долларов (518,8 тысяч руб).
чугуевский район, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Чугуевский район, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Харьков
CC BY 2.0 / Dmitriy Vasilenko / DSC_1300
Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Жители Изюмского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области распродают жилье по низкой цене, выяснил корреспондент РИА Новости.
Предложений о продаже крайне мало, а в опубликованных объявлениях указана крайне низкая цена. Это связано с продвижением линии фронта и ростом напряжённости в регионе.
Ближайшее от Волчанска жилье можно приобрести лишь в радиусе от 10 километров. Так, в селе Бугаевка Чугуевского района однокомнатная квартира обойдётся в 165 тысяч гривен (319 тысяч руб.), а в селе Высочиновка двухкомнатная квартира обойдётся в 330, 6 тысяч гривен (638 тысяч рублей).
Больше всего объявлений из этого района относится к населённому пункту Старый Салтов. Например, трёхкомнатная квартира там обойдётся 11 тысяч долларов (878 тысяч руб.). А частный дом обойдётся от 2500 до 4500 долларов (199,5 тысяч руб - 359 тысяч руб).
Волчанск - один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Взятие его под контроль значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта.
В селе Великий Бурлук Купянского района однокомнатная квартира стоит 7000 долларов (558 тысяч рублей). А в пгт Боровая однушку можно приобрести за 6,5 тысяч долларов (518,8 тысяч руб).
Специальная военная операция на Украине, Чугуевский район, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
 
 
