Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ оценил слова Трампа о конфликте на Украине - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:01 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/ukraina-2034264371.html
Глава РФПИ оценил слова Трампа о конфликте на Украине
Глава РФПИ оценил слова Трампа о конфликте на Украине - РИА Новости, 09.08.2025
Глава РФПИ оценил слова Трампа о конфликте на Украине
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев положительно оценил слова президента США Дональда Трампа о том, что конфликт на Украине без... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T01:01:00+03:00
2025-08-09T01:01:00+03:00
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
дональд трамп
кирилл дмитриев
джо байден
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_5ef0cb5573ff3b09c05e6be94faacfed.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев положительно оценил слова президента США Дональда Трампа о том, что конфликт на Украине без вмешательства США мог перерасти в мировую войну, добавив, что балансирование экс-президента Джо Байдена на грани, напротив, двигало ситуацию в другую сторону, но, к счастью, провалилось. Вечером в пятницу Трамп заявил, что конфликт РФ и Украины без вмешательства Вашингтона якобы мог бы перерасти в мировую войну. "Вот это лидерство. Балансирование Байдена на грани двигало в другую сторону и, к счастью, провалилось", - прокомментировал Дмитриев слова Трампа о вмешательстве Вашингтона в украинский конфликт.
https://ria.ru/20250808/tramp-2034256642.html
сша
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_f375379f47ae02a9e99ddad3d0136661.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, вашингтон (штат), дональд трамп, кирилл дмитриев, джо байден, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Джо Байден, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ оценил слова Трампа о конфликте на Украине

Дмитриев заявил, что балансирование Байдена по вопросу Украины провалилось

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев положительно оценил слова президента США Дональда Трампа о том, что конфликт на Украине без вмешательства США мог перерасти в мировую войну, добавив, что балансирование экс-президента Джо Байдена на грани, напротив, двигало ситуацию в другую сторону, но, к счастью, провалилось.
Вечером в пятницу Трамп заявил, что конфликт РФ и Украины без вмешательства Вашингтона якобы мог бы перерасти в мировую войну.
"Вот это лидерство. Балансирование Байдена на грани двигало в другую сторону и, к счастью, провалилось", - прокомментировал Дмитриев слова Трампа о вмешательстве Вашингтона в украинский конфликт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Трамп заявил о возможном обмене территориями между Россией и Украиной
Вчера, 23:29
 
В миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Дональд ТрампКирилл ДмитриевДжо БайденРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала