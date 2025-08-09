https://ria.ru/20250809/ukraina-2034264371.html
Глава РФПИ оценил слова Трампа о конфликте на Украине
Глава РФПИ оценил слова Трампа о конфликте на Украине - РИА Новости, 09.08.2025
Глава РФПИ оценил слова Трампа о конфликте на Украине
2025-08-09T01:01:00+03:00
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев положительно оценил слова президента США Дональда Трампа о том, что конфликт на Украине без вмешательства США мог перерасти в мировую войну, добавив, что балансирование экс-президента Джо Байдена на грани, напротив, двигало ситуацию в другую сторону, но, к счастью, провалилось. Вечером в пятницу Трамп заявил, что конфликт РФ и Украины без вмешательства Вашингтона якобы мог бы перерасти в мировую войну. "Вот это лидерство. Балансирование Байдена на грани двигало в другую сторону и, к счастью, провалилось", - прокомментировал Дмитриев слова Трампа о вмешательстве Вашингтона в украинский конфликт.
