Удар "Искандера" уничтожил боевиков и технику ВСУ в Черниговской области
Удар "Искандера" уничтожил боевиков и технику ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 09.08.2025
Удар "Искандера" уничтожил боевиков и технику ВСУ в Черниговской области
09.08.2025
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удар "Искандером" по месту скопления личного состава ВСУ и уничтожили несколько большегрузных автомобилей с техникой, ВСУ потеряли до 20 военных, сообщили в Минобороны России.Минобороны России опубликовало кадры удара оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по месту скопления личного состава и техники ВСУ в районе населенного пункта Стахорщина Черниговской области."По данным разведки, в результате нанесения удара ракетой с фугасной боевой частью по цели уничтожено несколько большегрузных автомобилей с техникой и вооружением и личный состав ВСУ, осуществлявший погрузочно-разгрузочные работы. Потери ВСУ составили до 20 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
ВС России ударом "Искандера" уничтожили технику и до 20 военнослужащих ВСУ
