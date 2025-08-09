https://ria.ru/20250809/trevoga-2034278862.html
В Липецкой области объявили воздушную опасность
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Воздушную опасность объявили в Липецкой области, сообщили в ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства.
