https://ria.ru/20250809/trevoga-2034278862.html

В Липецкой области объявили воздушную опасность

В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 09.08.2025

В Липецкой области объявили воздушную опасность

Воздушную опасность объявили в Липецкой области, сообщили в ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T05:14:00+03:00

2025-08-09T05:14:00+03:00

2025-08-09T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:251:2355:1576_1920x0_80_0_0_9e23bdb65fc6c9659f863cfb58378a56.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Воздушную опасность объявили в Липецкой области, сообщили в ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

липецкая область, безопасность