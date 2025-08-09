https://ria.ru/20250809/tramp-2034375073.html

Трамп назначил Брюс на должность зампреда США при ООН

Трамп назначил Брюс на должность зампреда США при ООН - РИА Новости, 10.08.2025

Трамп назначил Брюс на должность зампреда США при ООН

Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает пресс-секретаря госдепа Тэмми Брюс на должность заместителя представителя США при ООН. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-09T22:39:00+03:00

2025-08-09T22:39:00+03:00

2025-08-10T01:06:00+03:00

в мире

сша

оон

государственный департамент сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031984228_0:107:2500:1513_1920x0_80_0_0_e770bac191a05ab945410b8b007cd0e0.jpg

ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает пресс-секретаря госдепа Тэмми Брюс на должность заместителя представителя США при ООН."Я рад сообщить, что выдвигаю кандидатуру Тэмми Брюс — великой патриотки, телеведущей и автора бестселлеров — на должность заместителя представителя США при Организации Объединённых Наций в ранге посла. С начала моего второго срока Тэмми с честью занимала пост пресс-секретаря государственного департамента, где она проделала фантастическую работу. Тэмми Брюс будет блестяще представлять нашу страну в ООН", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

https://ria.ru/20250805/rossiya-2033580679.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, оон, государственный департамент сша, дональд трамп