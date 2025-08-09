Рейтинг@Mail.ru
Трамп анонсировал пресс-конференцию на тему безопасности в Вашингтоне - РИА Новости, 09.08.2025
18:58 09.08.2025
Трамп анонсировал пресс-конференцию на тему безопасности в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию, которая состоится в понедельник в Белом доме и "положит конец" тяжким преступлениям в Вашингтоне. РИА Новости, 09.08.2025
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию, которая состоится в понедельник в Белом доме и "положит конец" тяжким преступлениям в Вашингтоне. "В понедельник в Белом доме состоится пресс-конференция, которая, по сути, положит конец насильственной преступности в Вашингтоне, округ Колумбия. Город стал одним из самых опасных в мире. Скоро он станет одним из самых безопасных", - написал Трамп в соцсети Truth Social. В четверг Трамп заявил о возможном введении войск национальной гвардии страны в Вашингтон на фоне повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина. При этом, как сообщал телеканал CNN, федеральные агенты иммиграционной и таможенной полиции США, ФБР, национальной гвардии и министерства внутренней безопасности уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск в Вашингтоне. Ранее телеканал ABC сообщал, что в начале августа в федеральном округе Колумбия 19-летний бывший сотрудник DOGE Эдвард Користин подвергся нападению двух подростков, которые пытались угнать его автомобиль. Подростков задержали на месте преступления, сообщал телеканал.
© AP Photo / Christopher FurlongДональд Трамп
© AP Photo / Christopher Furlong
Дональд Трамп. Архивное фото
Полицейский в США - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Вашингтоне увеличат число полицейских на улицах
8 августа, 09:10
 
