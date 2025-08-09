Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали, почему Трамп захотел так скоро встретиться с Путиным
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:20 09.08.2025 (обновлено: 05:50 09.08.2025)
В США рассказали, почему Трамп захотел так скоро встретиться с Путиным
В США рассказали, почему Трамп захотел так скоро встретиться с Путиным
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Политическая нестабильность на Украине и коллапс ВСУ на фронте вынудили президента США Дональда Трампа перейти к переговорам с Россией, заявил политический аналитик Джамарл Томас на своем YouTube-канале.“Так, представим, что мы — Дональд Трамп — и обратим внимание на внутриполитический кризис (на Украине. — Прим. ред.) и проблемы ВСУ на фронте, где давление на украинцев стало критическим. Вопрос: побудит ли это нас попытаться заключить сделку (с Россией. — Прим. ред.)? Ответ — да”, —сказал он.Это, по мнению Томаса, может так же объяснить и скорость, с которой хозяин Белого дома перешел к организации переговоров с президентом России Владимиром Путиным.В среду российский лидер принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя главы государств обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.Президент США в ночь на субботу объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Политическая нестабильность на Украине и коллапс ВСУ на фронте вынудили президента США Дональда Трампа перейти к переговорам с Россией, заявил политический аналитик Джамарл Томас на своем YouTube-канале.
“Так, представим, что мы — Дональд Трамп — и обратим внимание на внутриполитический кризис (на Украине. — Прим. ред.) и проблемы ВСУ на фронте, где давление на украинцев стало критическим. Вопрос: побудит ли это нас попытаться заключить сделку (с Россией. — Прим. ред.)? Ответ — да”, —сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Урегулирование прокси-войны Запада на Украине: каковы шансы дипломатии
Вчера, 08:00
Это, по мнению Томаса, может так же объяснить и скорость, с которой хозяин Белого дома перешел к организации переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
В среду российский лидер принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя главы государств обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
Президент США в ночь на субботу объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Зачем Трамп отправил гонца к Путину
5 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинСтив УиткоффВооруженные силы УкраиныВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
