В США рассказали, почему Трамп захотел так скоро встретиться с Путиным
В США рассказали, почему Трамп захотел так скоро встретиться с Путиным
2025-08-09T05:20:00+03:00
2025-08-09T05:20:00+03:00
2025-08-09T05:50:00+03:00
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Политическая нестабильность на Украине и коллапс ВСУ на фронте вынудили президента США Дональда Трампа перейти к переговорам с Россией, заявил политический аналитик Джамарл Томас на своем YouTube-канале.“Так, представим, что мы — Дональд Трамп — и обратим внимание на внутриполитический кризис (на Украине. — Прим. ред.) и проблемы ВСУ на фронте, где давление на украинцев стало критическим. Вопрос: побудит ли это нас попытаться заключить сделку (с Россией. — Прим. ред.)? Ответ — да”, —сказал он.Это, по мнению Томаса, может так же объяснить и скорость, с которой хозяин Белого дома перешел к организации переговоров с президентом России Владимиром Путиным.В среду российский лидер принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя главы государств обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.Президент США в ночь на субботу объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
