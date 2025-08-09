https://ria.ru/20250809/tramp-2034276621.html

Трамп не владеет гольф-полями на Аляске

ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не владеет гольф-курортами на Аляске, где планируется его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, в штате есть несколько крупных отелей, в том числе один в Фэрбенксе, выяснило РИА Новости на основании открытых данных. Большой гольф-клуб есть, например, в Анкоридже. Лучшие отели, согласно сайтам-агрегаторам, находятся далеко от крупнейшего города, один из них расположен в окрестностях Фэрбенкса, который имеет историческое значение для США и России. Из этого города во время Второй мировой войны доставлялись грузы в СССР в рамках ленд-лиза, там расположен памятник советским и американским летчикам. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет саммит.

