Трамп не владеет гольф-полями на Аляске

04:11 09.08.2025
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не владеет гольф-курортами на Аляске, где планируется его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, в штате есть несколько крупных отелей, в том числе один в Фэрбенксе, выяснило РИА Новости на основании открытых данных.
Большой гольф-клуб есть, например, в Анкоридже. Лучшие отели, согласно сайтам-агрегаторам, находятся далеко от крупнейшего города, один из них расположен в окрестностях Фэрбенкса, который имеет историческое значение для США и России. Из этого города во время Второй мировой войны доставлялись грузы в СССР в рамках ленд-лиза, там расположен памятник советским и американским летчикам.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет саммит.
Русская православная церковь на Аляске - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Властям Аляски неизвестно точное место встречи Путина и Трампа
