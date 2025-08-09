https://ria.ru/20250809/tramp-2034276621.html
Трамп не владеет гольф-полями на Аляске
Трамп не владеет гольф-полями на Аляске - РИА Новости, 09.08.2025
Трамп не владеет гольф-полями на Аляске
Президент США Дональд Трамп не владеет гольф-курортами на Аляске, где планируется его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, в штате есть несколько... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T04:11:00+03:00
2025-08-09T04:11:00+03:00
2025-08-09T04:11:00+03:00
в мире
аляска
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033866968_0:135:3062:1857_1920x0_80_0_0_28527c44232e70ac2b77e943ebee95e4.jpg
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не владеет гольф-курортами на Аляске, где планируется его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, в штате есть несколько крупных отелей, в том числе один в Фэрбенксе, выяснило РИА Новости на основании открытых данных. Большой гольф-клуб есть, например, в Анкоридже. Лучшие отели, согласно сайтам-агрегаторам, находятся далеко от крупнейшего города, один из них расположен в окрестностях Фэрбенкса, который имеет историческое значение для США и России. Из этого города во время Второй мировой войны доставлялись грузы в СССР в рамках ленд-лиза, там расположен памятник советским и американским летчикам. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет саммит.
https://ria.ru/20250809/alyaska-2034275344.html
аляска
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033866968_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_f3ccde368ec67a8b92b0f0e1093b634a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аляска, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, Аляска, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп не владеет гольф-полями на Аляске
Трамп не владеет гольф-клубами на Аляске, где планируется его встреча с Путиным