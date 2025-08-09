Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что встретится с Путиным на Аляске
01:09 09.08.2025
Трамп заявил, что встретится с Путиным на Аляске
Трамп заявил, что встретится с Путиным на Аляске - РИА Новости, 09.08.2025
Трамп заявил, что встретится с Путиным на Аляске
Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. РИА Новости, 09.08.2025
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа."Долгожданная встреча между мной, президентом Соединённых Штатов Америки, и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в великом штате Аляска. Дополнительные подробности будут сообщены позже", - написал Трамп.
Трамп заявил, что встретится с Путиным на Аляске

Трамп заявил, что встреча с Путиным пройдет 15 августа на Аляске

ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.
"Долгожданная встреча между мной, президентом Соединённых Штатов Америки, и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в великом штате Аляска. Дополнительные подробности будут сообщены позже", - написал Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Трамп заявил, что место встречи с Путиным будет "очень популярным"
Вчера, 23:21
 
