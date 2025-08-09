https://ria.ru/20250809/tramp-2034259775.html
Трамп уверен, что и Путин, и Зеленский хотят мира
Трамп уверен, что и Путин, и Зеленский хотят мира - РИА Новости, 09.08.2025
Трамп уверен, что и Путин, и Зеленский хотят мира
Президент США Дональд Трамп заявил, что и президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский хотят договориться о мире на Украине. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T00:07:00+03:00
2025-08-09T00:07:00+03:00
2025-08-09T00:07:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033866968_0:135:3062:1857_1920x0_80_0_0_28527c44232e70ac2b77e943ebee95e4.jpg
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что и президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский хотят договориться о мире на Украине. "Я считаю, что президент Путин хочет мира, и Зеленский тоже хочет мира", - сказал Трамп на встрече в Белом доме с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
https://ria.ru/20250808/tramp-2034259211.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033866968_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_f3ccde368ec67a8b92b0f0e1093b634a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Трамп уверен, что и Путин, и Зеленский хотят мира
Трамп считает, что и Путин, и Зеленский хотят договориться о мире на Украине