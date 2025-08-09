В Узбекистане задержали двух террористов из ячейки, раскрытой в Москве
В Узбекистане задержали 2 из 9 террорристов из раскрытой в Москве ячейки
Задержанный в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 9 авг - РИА Новости. Двое из девяти участников террористической ячейки, раскрытой накануне в Москве, были задержаны в Узбекистане, сообщает пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) республики.
"В результате совместных оперативных мероприятий, проведённых Службой государственной безопасности Республики Узбекистан и Федеральной службой безопасности Российской Федерации, на территории России были задержаны семь, а на территории Узбекистана - два участника международной террористической организации", - говорится в релизе СГБ для СМИ.
ФСБ показала кадры задержания членов ячейки исламистов
8 августа, 10:18
По данным СГБ, они были задержаны в ходе оперативных мероприятий, проведённых СГБ в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана.
"Было установлено, что они также входили в созданные через Telegram виртуальные группы, пропитанные экстремистской идеологией МТО (международных террористических организаций - ред.), и распространяли материалы, призывающие к насильственному изменению действующего политического строя, что противоречит конституции Узбекистана", - отмечается в сообщении.
При обыске по месту их жительства были изъяты в качестве вещественных доказательств мобильные телефоны, экземпляры литературы экстремистского содержания, два флеш-накопителя и сим-карта зарубежного оператора. Все изъятые предметы направлены на экспертизу.
По данным ФСБ, в процессе конспиративных сборов, в том числе посредством видеоконференцсвязи в мессенджере Telegram, задержанные вели системное обучение мигрантов, основанное на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и вовлечение в активную деятельность террористической организации. Возбуждены уголовные дела, следственные действия продолжаются.