В Узбекистане задержали двух террористов из ячейки, раскрытой в Москве
08:10 09.08.2025 (обновлено: 08:31 09.08.2025)
В Узбекистане задержали двух террористов из ячейки, раскрытой в Москве
В Узбекистане задержали двух террористов из ячейки, раскрытой в Москве - РИА Новости, 09.08.2025
В Узбекистане задержали двух террористов из ячейки, раскрытой в Москве
Двое из девяти участников террористической ячейки, раскрытой накануне в Москве, были задержаны в Узбекистане, сообщает пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ)... РИА Новости, 09.08.2025
ТАШКЕНТ, 9 авг - РИА Новости. Двое из девяти участников террористической ячейки, раскрытой накануне в Москве, были задержаны в Узбекистане, сообщает пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) республики."В результате совместных оперативных мероприятий, проведённых Службой государственной безопасности Республики Узбекистан и Федеральной службой безопасности Российской Федерации, на территории России были задержаны семь, а на территории Узбекистана - два участника международной террористической организации", - говорится в релизе СГБ для СМИ.По данным СГБ, они были задержаны в ходе оперативных мероприятий, проведённых СГБ в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана."Было установлено, что они также входили в созданные через Telegram виртуальные группы, пропитанные экстремистской идеологией МТО (международных террористических организаций - ред.), и распространяли материалы, призывающие к насильственному изменению действующего политического строя, что противоречит конституции Узбекистана", - отмечается в сообщении.При обыске по месту их жительства были изъяты в качестве вещественных доказательств мобильные телефоны, экземпляры литературы экстремистского содержания, два флеш-накопителя и сим-карта зарубежного оператора. Все изъятые предметы направлены на экспертизу.Накануне ФСБ сообщила, что совместно с СК и Службой госбезопасности Узбекистана пресекла в Москве деятельность ячейки международной террористической организации. Состояла эта ячейка из девяти иностранцев. Радикалы при координации идеологов, находящихся в ЕС, вербовали трудовых мигрантов.По данным ФСБ, в процессе конспиративных сборов, в том числе посредством видеоконференцсвязи в мессенджере Telegram, задержанные вели системное обучение мигрантов, основанное на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и вовлечение в активную деятельность террористической организации. Возбуждены уголовные дела, следственные действия продолжаются.
В Узбекистане задержали двух террористов из ячейки, раскрытой в Москве

© РИА Новости / Евгений БиятовЗадержанный в наручниках
Задержанный в наручниках. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 9 авг - РИА Новости. Двое из девяти участников террористической ячейки, раскрытой накануне в Москве, были задержаны в Узбекистане, сообщает пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) республики.
"В результате совместных оперативных мероприятий, проведённых Службой государственной безопасности Республики Узбекистан и Федеральной службой безопасности Российской Федерации, на территории России были задержаны семь, а на территории Узбекистана - два участника международной террористической организации", - говорится в релизе СГБ для СМИ.
Пресечение деятельности ячейки исламистов, вербовавших мигрантов в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
ФСБ показала кадры задержания членов ячейки исламистов
8 августа, 10:18
По данным СГБ, они были задержаны в ходе оперативных мероприятий, проведённых СГБ в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана.
"Было установлено, что они также входили в созданные через Telegram виртуальные группы, пропитанные экстремистской идеологией МТО (международных террористических организаций - ред.), и распространяли материалы, призывающие к насильственному изменению действующего политического строя, что противоречит конституции Узбекистана", - отмечается в сообщении.
При обыске по месту их жительства были изъяты в качестве вещественных доказательств мобильные телефоны, экземпляры литературы экстремистского содержания, два флеш-накопителя и сим-карта зарубежного оператора. Все изъятые предметы направлены на экспертизу.
Накануне ФСБ сообщила, что совместно с СК и Службой госбезопасности Узбекистана пресекла в Москве деятельность ячейки международной террористической организации. Состояла эта ячейка из девяти иностранцев. Радикалы при координации идеологов, находящихся в ЕС, вербовали трудовых мигрантов.
По данным ФСБ, в процессе конспиративных сборов, в том числе посредством видеоконференцсвязи в мессенджере Telegram, задержанные вели системное обучение мигрантов, основанное на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и вовлечение в активную деятельность террористической организации. Возбуждены уголовные дела, следственные действия продолжаются.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
29 июля, 12:40
 
