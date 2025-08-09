https://ria.ru/20250809/tatarstan-2034333828.html
В Татарстане отменили режим "Ковер"
В Татарстане отменили режим "Ковер" - РИА Новости, 09.08.2025
В Татарстане отменили режим "Ковер"
МЧС РФ сообщило об отмене в Татарстане режима беспилотной опасности и режима "Ковер". РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T12:48:00+03:00
2025-08-09T12:48:00+03:00
2025-08-09T15:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
нижнекамск
альметьевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731330565_0:107:3200:1907_1920x0_80_0_0_ab6c668c00e17f0c4fd8717a1e9d8b43.jpg
КАЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. МЧС РФ сообщило об отмене в Татарстане режима беспилотной опасности и режима "Ковер". "На территории Республики Татарстан режим "Ковер" и режим "Беспилотная опасность" сняты", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ. Режим "Беспилотная опасность" был объявлен в республике ночь на субботу. Утром был введен режим "Ковер". Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах республики "Казань" и "Бегишево" (Нижнекамск). С 10.06 мск была объявлена угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Нижнекамск, Елабуга. Позднее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в 11.15 мск в Тукаевском районе республики на территории строительной площадки были обнаружены обломки трех беспилотных летательных аппаратов, жертв и пострадавших нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
нижнекамск
альметьевск
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731330565_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c843625d70b01e6ba19c83fe065fb77a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, нижнекамск, альметьевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), республика татарстан (татарстан)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Нижнекамск, Альметьевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане отменили режим "Ковер"
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности и режим "Ковер"