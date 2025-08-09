Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане отменили режим "Ковер"
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 09.08.2025 (обновлено: 15:11 09.08.2025)
В Татарстане отменили режим "Ковер"
МЧС РФ сообщило об отмене в Татарстане режима беспилотной опасности и режима "Ковер". РИА Новости, 09.08.2025
КАЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. МЧС РФ сообщило об отмене в Татарстане режима беспилотной опасности и режима "Ковер". "На территории Республики Татарстан режим "Ковер" и режим "Беспилотная опасность" сняты", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ. Режим "Беспилотная опасность" был объявлен в республике ночь на субботу. Утром был введен режим "Ковер". Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах республики "Казань" и "Бегишево" (Нижнекамск). С 10.06 мск была объявлена угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Нижнекамск, Елабуга. Позднее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в 11.15 мск в Тукаевском районе республики на территории строительной площадки были обнаружены обломки трех беспилотных летательных аппаратов, жертв и пострадавших нет.
КАЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. МЧС РФ сообщило об отмене в Татарстане режима беспилотной опасности и режима "Ковер".
"На территории Республики Татарстан режим "Ковер" и режим "Беспилотная опасность" сняты", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ.
Режим "Беспилотная опасность" был объявлен в республике ночь на субботу. Утром был введен режим "Ковер". Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах республики "Казань" и "Бегишево" (Нижнекамск). С 10.06 мск была объявлена угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Нижнекамск, Елабуга.
Позднее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в 11.15 мск в Тукаевском районе республики на территории строительной площадки были обнаружены обломки трех беспилотных летательных аппаратов, жертв и пострадавших нет.
