В трех городах Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки БПЛА объявлена в Татарстане в субботу днем для трех городов - Альметьевска, Нижнекамска и Елабуги, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T10:57:00+03:00

КАЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Татарстане в субботу днем для трех городов - Альметьевска, Нижнекамска и Елабуги, сообщает МЧС РФ. "Внимание! С 10 часов 06 минут объявлена угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Нижнекамск, Елабуга. Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие, будьте бдительны", - говорится в сообщении в приложении МЧС России. Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судовым аэропортах республики "Казань" и "Бегишево" (Нижнекамск). В республике действует режим "Беспилотная опасность".

