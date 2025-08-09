Рейтинг@Mail.ru
В трех городах Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 09.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:57 09.08.2025
В трех городах Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников
В трех городах Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА объявлена в Татарстане в субботу днем для трех городов - Альметьевска, Нижнекамска и Елабуги, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 09.08.2025
КАЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Татарстане в субботу днем для трех городов - Альметьевска, Нижнекамска и Елабуги, сообщает МЧС РФ. "Внимание! С 10 часов 06 минут объявлена угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Нижнекамск, Елабуга. Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие, будьте бдительны", - говорится в сообщении в приложении МЧС России. Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судовым аэропортах республики "Казань" и "Бегишево" (Нижнекамск). В республике действует режим "Беспилотная опасность".
В трех городах Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников

МЧС сообщило об угрозе атаки беспилотников на Альметьевск, Нижнекамск и Елабугу

© РИА Новости / Николай Хижняк | Сотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС. Архивное фото
КАЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Татарстане в субботу днем для трех городов - Альметьевска, Нижнекамска и Елабуги, сообщает МЧС РФ.
"Внимание! С 10 часов 06 минут объявлена угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Нижнекамск, Елабуга. Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие, будьте бдительны", - говорится в сообщении в приложении МЧС России.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судовым аэропортах республики "Казань" и "Бегишево" (Нижнекамск). В республике действует режим "Беспилотная опасность".
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
