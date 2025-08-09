Рейтинг@Mail.ru
09:09 09.08.2025 (обновлено: 09:11 09.08.2025)
В Татарстане объявили режим "Ковер"
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Режим "Ковер" объявлен на территории Татарстана, сообщило МЧС РФ в мобильном приложении. "Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим "Ковер", - говорится в уведомлении.
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Режим "Ковер" объявлен на территории Татарстана, сообщило МЧС РФ в мобильном приложении.
"Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим "Ковер", - говорится в уведомлении.
В нескольких аэропортах ввели временные ограничения на полеты
Вчера, 09:05
 
