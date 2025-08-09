https://ria.ru/20250809/tatarstan-2034293045.html
В Татарстане объявили режим "Ковер"
В Татарстане объявили режим "Ковер"
Режим "Ковер" объявлен на территории Татарстана, сообщило МЧС РФ в мобильном приложении. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Режим "Ковер" объявлен на территории Татарстана, сообщило МЧС РФ в мобильном приложении. "Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим "Ковер", - говорится в уведомлении.
