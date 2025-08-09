https://ria.ru/20250809/svo-2034356752.html

В блиндажном дацане в зоне СВО провели богослужение в день Будды

В блиндажном дацане в зоне СВО провели богослужение в день Будды

МАРИУПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. В блиндажном дацане группировки войск "Восток" в зоне СВО прошло богослужение в день Будды, они совершаются регулярно, рассказал РИА Новости заместитель командира по работе с верующими Бадма-лама. "У нас в буддизме такие специальные ритуалы, что обязательно должен быть Лама, священник, чтобы такие ритуалы проводить... Мы живем по лунному календарю, три раза в месяц есть такие дни Будды. И молебны проводим, и ребята приходят и молятся", - рассказал Бадма-лама. Блиндажный дацан работает уже год. Решение о его создании было принято, поскольку большая часть личного состава исповедует буддизм. Лама является действующим военнослужащим, заместителем командира по работе с верующими. "У нас он (дацан - ред.) один такой. И бойцы ходят перед БЗ (боевое задание - ред.), и после БЗ приходят. Ну, здесь и больше тоже неформальное общение, не только ритуальное, чай пьем. И вот здесь как уголок родины, как дом побывали", - добавил лама. Каждое утро в дацане совершают подношение к трофейному Будде, спасённому верующими военнослужащими в Угледаре. Внутреннее оформление также помогли сделать сами бойцы. "И вот у нас дацан в стиле юрты сделан. Как видите, ребята поработали хорошо. Все своими руками. Здесь талантов много. И художников, и резчиков", - объяснил лама.

