https://ria.ru/20250809/svo-2034356752.html
В блиндажном дацане в зоне СВО провели богослужение в день Будды
В блиндажном дацане в зоне СВО провели богослужение в день Будды - РИА Новости, 09.08.2025
В блиндажном дацане в зоне СВО провели богослужение в день Будды
В блиндажном дацане группировки войск "Восток" в зоне СВО прошло богослужение в день Будды, они совершаются регулярно, рассказал РИА Новости заместитель... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T18:45:00+03:00
2025-08-09T18:45:00+03:00
2025-08-09T18:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
угледар
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034356053_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e21e71199c110340b92b2d5d8f3ae30.jpg
МАРИУПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. В блиндажном дацане группировки войск "Восток" в зоне СВО прошло богослужение в день Будды, они совершаются регулярно, рассказал РИА Новости заместитель командира по работе с верующими Бадма-лама. "У нас в буддизме такие специальные ритуалы, что обязательно должен быть Лама, священник, чтобы такие ритуалы проводить... Мы живем по лунному календарю, три раза в месяц есть такие дни Будды. И молебны проводим, и ребята приходят и молятся", - рассказал Бадма-лама. Блиндажный дацан работает уже год. Решение о его создании было принято, поскольку большая часть личного состава исповедует буддизм. Лама является действующим военнослужащим, заместителем командира по работе с верующими. "У нас он (дацан - ред.) один такой. И бойцы ходят перед БЗ (боевое задание - ред.), и после БЗ приходят. Ну, здесь и больше тоже неформальное общение, не только ритуальное, чай пьем. И вот здесь как уголок родины, как дом побывали", - добавил лама. Каждое утро в дацане совершают подношение к трофейному Будде, спасённому верующими военнослужащими в Угледаре. Внутреннее оформление также помогли сделать сами бойцы. "И вот у нас дацан в стиле юрты сделан. Как видите, ребята поработали хорошо. Все своими руками. Здесь талантов много. И художников, и резчиков", - объяснил лама.
https://ria.ru/20250731/gora-2032640072.html
угледар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034356053_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_391932707270ea1c94a126a3c18cde1e.jpg
Богослужение в день Будды в зоне СВО
В блиндажном дацане группировки войск "Восток" в зоне СВО прошло богослужение в день Будды, они совершаются регулярно, рассказал РИА Новости замкомандира по работе с верующими Бадма-лама 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-09T18:45
true
PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
угледар, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В блиндажном дацане в зоне СВО провели богослужение в день Будды
В блиндажном дацане группировки войск "Восток" прошло богослужение в день Будды
МАРИУПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. В блиндажном дацане группировки войск "Восток" в зоне СВО прошло богослужение в день Будды, они совершаются регулярно, рассказал РИА Новости заместитель командира по работе с верующими Бадма-лама.
"У нас в буддизме такие специальные ритуалы, что обязательно должен быть Лама, священник, чтобы такие ритуалы проводить... Мы живем по лунному календарю, три раза в месяц есть такие дни Будды. И молебны проводим, и ребята приходят и молятся", - рассказал Бадма-лама.
Блиндажный дацан работает уже год. Решение о его создании было принято, поскольку большая часть личного состава исповедует буддизм. Лама является действующим военнослужащим, заместителем командира по работе с верующими.
"У нас он (дацан - ред.) один такой. И бойцы ходят перед БЗ (боевое задание - ред.), и после БЗ приходят. Ну, здесь и больше тоже неформальное общение, не только ритуальное, чай пьем. И вот здесь как уголок родины, как дом побывали", - добавил лама.
Каждое утро в дацане совершают подношение к трофейному Будде, спасённому верующими военнослужащими в Угледаре
. Внутреннее оформление также помогли сделать сами бойцы.
"И вот у нас дацан в стиле юрты сделан. Как видите, ребята поработали хорошо. Все своими руками. Здесь талантов много. И художников, и резчиков", - объяснил лама.