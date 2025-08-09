https://ria.ru/20250809/svo-2034318478.html
ВСУ за сутки потеряли до 195 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 195 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 09.08.2025
ВСУ за сутки потеряли до 195 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T12:32:00+03:00
2025-08-09T12:32:00+03:00
2025-08-09T12:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
сумская область
волчанск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc4492261239c2fc4b2808363e40f305.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Новая Сечь, Пролетарское и Юнаковка Сумской области.На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Чугуновка и Тихое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, склад боеприпасов и шесть складов материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250809/voennye-2034318570.html
сумская область
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10ac52a49710b172f312afc5d96d4a1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сумская область, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Сумская область, Волчанск
ВСУ за сутки потеряли до 195 боевиков в зоне действий "Севера"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действий "Севера"