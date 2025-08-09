https://ria.ru/20250809/svo-2034318478.html

ВСУ за сутки потеряли до 195 боевиков в зоне действий "Севера"

2025-08-09T12:32:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc4492261239c2fc4b2808363e40f305.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Новая Сечь, Пролетарское и Юнаковка Сумской области.На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Чугуновка и Тихое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, склад боеприпасов и шесть складов материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.

2025

