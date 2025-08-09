В Нью-Йорке задержали подростка, подозреваемого в стрельбе на Таймс-сквер

https://ria.ru/20250809/strelba-2034314531.html
Стрельбу на площади в Нью-Йорке, возможно, устроил 17-летний подросток, полиция задержала его, сообщает газета New York Post со ссылкой на полицию города. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Стрельбу на площади в Нью-Йорке, возможно, устроил 17-летний подросток, полиция задержала его, сообщает газета New York Post со ссылкой на полицию города. Ранее журнал Newsweek сообщил, что три человека были ранены в результате стрельбы на площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. "17-летний подозреваемый в стрельбе был взят под стражу, полицейские изъяли стрелковое оружие на месте преступления. Личность подростка не раскрывается из-за его возраста, обвинения не предъявлены", - пишет газета. Отмечается, что стрельба произошла после словесной перепалки между двумя людьми.
