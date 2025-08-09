Рейтинг@Mail.ru
В Нью-Йорке задержали подростка, подозреваемого в стрельбе на Таймс-сквер - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/strelba-2034314531.html
В Нью-Йорке задержали подростка, подозреваемого в стрельбе на Таймс-сквер
В Нью-Йорке задержали подростка, подозреваемого в стрельбе на Таймс-сквер - РИА Новости, 09.08.2025
В Нью-Йорке задержали подростка, подозреваемого в стрельбе на Таймс-сквер
Стрельбу на площади в Нью-Йорке, возможно, устроил 17-летний подросток, полиция задержала его, сообщает газета New York Post со ссылкой на полицию города. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T11:53:00+03:00
2025-08-09T11:53:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155970/73/1559707394_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5f9c8cd6645786614bd60b607c4e830.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Стрельбу на площади в Нью-Йорке, возможно, устроил 17-летний подросток, полиция задержала его, сообщает газета New York Post со ссылкой на полицию города. Ранее журнал Newsweek сообщил, что три человека были ранены в результате стрельбы на площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. "17-летний подозреваемый в стрельбе был взят под стражу, полицейские изъяли стрелковое оружие на месте преступления. Личность подростка не раскрывается из-за его возраста, обвинения не предъявлены", - пишет газета. Отмечается, что стрельба произошла после словесной перепалки между двумя людьми.
https://ria.ru/20250308/ssha-2003857265.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155970/73/1559707394_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c3b7146ae946d00f78693ee47ec7d2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), сша
В мире, Нью-Йорк (город), США
В Нью-Йорке задержали подростка, подозреваемого в стрельбе на Таймс-сквер

NYP: в Нью-Йорке задержали подозреваемого в стрельбе 17-летнего подростка

© AP Photo / Seth WenigСотрудники полиции в Нью-Йорке, США
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Стрельбу на площади в Нью-Йорке, возможно, устроил 17-летний подросток, полиция задержала его, сообщает газета New York Post со ссылкой на полицию города.
Ранее журнал Newsweek сообщил, что три человека были ранены в результате стрельбы на площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка.
"17-летний подозреваемый в стрельбе был взят под стражу, полицейские изъяли стрелковое оружие на месте преступления. Личность подростка не раскрывается из-за его возраста, обвинения не предъявлены", - пишет газета.
Отмечается, что стрельба произошла после словесной перепалки между двумя людьми.
Американский полицейский погиб в перестрелке с подростком
8 марта, 22:27
 
В миреНью-Йорк (город)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала