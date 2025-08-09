https://ria.ru/20250809/strelba-2034313883.html

В Нью-Йорке при стрельбе на Таймс-сквер пострадали три человека

В Нью-Йорке при стрельбе на Таймс-сквер пострадали три человека - РИА Новости, 09.08.2025

В Нью-Йорке при стрельбе на Таймс-сквер пострадали три человека

Три человека ранены в результате стрельбы на площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, подозреваемый задержан, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на полицию... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T11:49:00+03:00

2025-08-09T11:49:00+03:00

2025-08-09T11:49:00+03:00

в мире

нью-йорк (город)

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155357/40/1553574042_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_8c990f935455e198e243dfd7cea5526c.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Три человека ранены в результате стрельбы на площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, подозреваемый задержан, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на полицию города. "Три человека были ранены в результате стрельбы на Таймс-сквер в Нью-Йорке рано в субботу", - пишет издание. Отмечается, что стрельба произошла в 01.20 по местному времени (08.20 мск). Раненые – 18-летняя девушка, а также двое мужчин в возрасте 19 и 65 лет - доставлены в больницы, их состояние стабильно. По данным журнала, на площади возникла паника, люди начали бежать на фоне попыток полиции оцепить зону.

https://ria.ru/20250713/ssha-2028856872.html

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нью-йорк (город), сша