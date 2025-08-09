Рейтинг@Mail.ru
В Нью-Йорке при стрельбе на Таймс-сквер пострадали три человека
11:49 09.08.2025
В Нью-Йорке при стрельбе на Таймс-сквер пострадали три человека
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Три человека ранены в результате стрельбы на площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, подозреваемый задержан, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на полицию города. "Три человека были ранены в результате стрельбы на Таймс-сквер в Нью-Йорке рано в субботу", - пишет издание. Отмечается, что стрельба произошла в 01.20 по местному времени (08.20 мск). Раненые – 18-летняя девушка, а также двое мужчин в возрасте 19 и 65 лет - доставлены в больницы, их состояние стабильно. По данным журнала, на площади возникла паника, люди начали бежать на фоне попыток полиции оцепить зону.
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Три человека ранены в результате стрельбы на площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, подозреваемый задержан, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на полицию города.
"Три человека были ранены в результате стрельбы на Таймс-сквер в Нью-Йорке рано в субботу", - пишет издание.
Отмечается, что стрельба произошла в 01.20 по местному времени (08.20 мск).
Раненые – 18-летняя девушка, а также двое мужчин в возрасте 19 и 65 лет - доставлены в больницы, их состояние стабильно.
По данным журнала, на площади возникла паника, люди начали бежать на фоне попыток полиции оцепить зону.
