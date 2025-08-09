https://ria.ru/20250809/strelba-2034313883.html
В Нью-Йорке при стрельбе на Таймс-сквер пострадали три человека
В Нью-Йорке при стрельбе на Таймс-сквер пострадали три человека - РИА Новости, 09.08.2025
В Нью-Йорке при стрельбе на Таймс-сквер пострадали три человека
Три человека ранены в результате стрельбы на площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, подозреваемый задержан, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на полицию... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T11:49:00+03:00
2025-08-09T11:49:00+03:00
2025-08-09T11:49:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155357/40/1553574042_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_8c990f935455e198e243dfd7cea5526c.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Три человека ранены в результате стрельбы на площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, подозреваемый задержан, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на полицию города. "Три человека были ранены в результате стрельбы на Таймс-сквер в Нью-Йорке рано в субботу", - пишет издание. Отмечается, что стрельба произошла в 01.20 по местному времени (08.20 мск). Раненые – 18-летняя девушка, а также двое мужчин в возрасте 19 и 65 лет - доставлены в больницы, их состояние стабильно. По данным журнала, на площади возникла паника, люди начали бежать на фоне попыток полиции оцепить зону.
https://ria.ru/20250713/ssha-2028856872.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155357/40/1553574042_211:143:2751:2048_1920x0_80_0_0_a54c28a3f388bacbb7cdf38cbb61bfe3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), сша
В мире, Нью-Йорк (город), США
В Нью-Йорке при стрельбе на Таймс-сквер пострадали три человека
Newsweek: девушка и двое мужчин ранены при стрельбе на Таймс-сквер в Нью-Йорке