Населению Стерлитамака ничего не угрожает после взрыва, заявили на заводе
11:31 09.08.2025
Населению Стерлитамака ничего не угрожает после взрыва, заявили на заводе
Угрозы жизни и здоровью населения башкирского Стерлитамака, где произошел взрыв на заводе, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Башкирской содовой компании.
УФА, 9 авг - РИА Новости. Угрозы жизни и здоровью населения башкирского Стерлитамака, где произошел взрыв на заводе, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Башкирской содовой компании.Ранее сообщалось, что после взрыва на башкирском предприятии госпитализированы 27 человек. На заводе уточняли, что взрыв произошел из-за разгерметизации трубопровода при подготовке к плановому остановочному капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида."Угрозы жизни и здоровью населения нет. Организован постоянный контроль качества окружающей среды на прилегающей территории. Все пострадавшие, работавшие в момент происшествия в непосредственной близости, получили необходимую оперативную помощь на месте и были незамедлительно доставлены в медицинские учреждения для оказания специализированной помощи. Погибших нет", - сообщили агентству в пресс-службе предприятия.На заводе отметили, что поврежденный трубопровод был оснащен системой автоматического отсечения клапана, что позволило оперативно локализовать инцидент."На место происшествия незамедлительно прибыли все экстренные службы - подразделения МЧС, медицинские бригады, специалисты Росприроднадзора и другие компетентные органы. На месте происшествия находится топ-менеджмент предприятия, создан оперативный штаб для координации действий. Силами предприятия и привлеченных служб были предприняты все необходимые меры по локализации и ликвидации последствий технологического инцидента", - добавили в пресс-службе.
Населению Стерлитамака ничего не угрожает после взрыва, заявили на заводе

В Стерлитамаке сообщили об отсутствии угрозы населению после взрыва на заводе

Обстановка на месте взрыва в Стерлитамаке
Обстановка на месте взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Фото : СУ СК России по Республике Башкортостан
Обстановка на месте взрыва в Стерлитамаке
УФА, 9 авг - РИА Новости. Угрозы жизни и здоровью населения башкирского Стерлитамака, где произошел взрыв на заводе, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Башкирской содовой компании.
Ранее сообщалось, что после взрыва на башкирском предприятии госпитализированы 27 человек. На заводе уточняли, что взрыв произошел из-за разгерметизации трубопровода при подготовке к плановому остановочному капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида.
"Угрозы жизни и здоровью населения нет. Организован постоянный контроль качества окружающей среды на прилегающей территории. Все пострадавшие, работавшие в момент происшествия в непосредственной близости, получили необходимую оперативную помощь на месте и были незамедлительно доставлены в медицинские учреждения для оказания специализированной помощи. Погибших нет", - сообщили агентству в пресс-службе предприятия.
На заводе отметили, что поврежденный трубопровод был оснащен системой автоматического отсечения клапана, что позволило оперативно локализовать инцидент.
"На место происшествия незамедлительно прибыли все экстренные службы - подразделения МЧС, медицинские бригады, специалисты Росприроднадзора и другие компетентные органы. На месте происшествия находится топ-менеджмент предприятия, создан оперативный штаб для координации действий. Силами предприятия и привлеченных служб были предприняты все необходимые меры по локализации и ликвидации последствий технологического инцидента", - добавили в пресс-службе.
В Стерлитамаке завели дело после взрыва на заводе
Вчера, 11:34
 
