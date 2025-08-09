https://ria.ru/20250809/stavropole-2034298789.html
В Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров. "Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность", – написал Владимиров в своем Telegram-канале.
