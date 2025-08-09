https://ria.ru/20250809/ssha-2034286449.html

В США умер полицейский, раненный при стрельбе в университете

В США умер полицейский, раненный при стрельбе в университете - РИА Новости, 09.08.2025

В США умер полицейский, раненный при стрельбе в университете

Полицейский, прибывший на вызов о стрельбе в кампусе университета Эмори в штате Джорджия, скончался в больнице, куда был ранее госпитализирован с ранением,... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T07:43:00+03:00

2025-08-09T07:43:00+03:00

2025-08-09T07:43:00+03:00

в мире

джорджия

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_0:101:2501:1507_1920x0_80_0_0_5f849e874ced789e340411409f1a221d.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Полицейский, прибывший на вызов о стрельбе в кампусе университета Эмори в штате Джорджия, скончался в больнице, куда был ранее госпитализирован с ранением, сообщает телеканал ABC. Ранее университет Эмори в соцсети Х сообщил, что на территории кампуса ведется стрельба, руководство учебного заведения призвало укрыться всех, кто находится в опасной зоне. Позднее телеканал NBC сообщил о том, что стрелок был обнаружен мертвым. В результате инцидента был госпитализирован полицейский, среди гражданского населения никто не пострадал. "Офицер полиции округа Декалб Дэвид Роуз был смертельно ранен после того, как отреагировал на сообщение о стрельбе. Как сообщили официальные лица на пресс-конференции в пятницу вечером, его доставили в больницу в критическом состоянии, где констатировали его смерть", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20250308/ssha-2003857265.html

джорджия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джорджия, nbc