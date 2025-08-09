Рейтинг@Mail.ru
В США умер полицейский, раненный при стрельбе в университете
07:43 09.08.2025
В США умер полицейский, раненный при стрельбе в университете
в мире
джорджия
nbc
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Полицейский, прибывший на вызов о стрельбе в кампусе университета Эмори в штате Джорджия, скончался в больнице, куда был ранее госпитализирован с ранением, сообщает телеканал ABC. Ранее университет Эмори в соцсети Х сообщил, что на территории кампуса ведется стрельба, руководство учебного заведения призвало укрыться всех, кто находится в опасной зоне. Позднее телеканал NBC сообщил о том, что стрелок был обнаружен мертвым. В результате инцидента был госпитализирован полицейский, среди гражданского населения никто не пострадал. "Офицер полиции округа Декалб Дэвид Роуз был смертельно ранен после того, как отреагировал на сообщение о стрельбе. Как сообщили официальные лица на пресс-конференции в пятницу вечером, его доставили в больницу в критическом состоянии, где констатировали его смерть", - говорится в сообщении телеканала.
джорджия
в мире, джорджия, nbc
В мире, Джорджия, NBC
Место преступления в США
© AP Photo / LM Otero
Место преступления в США. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Полицейский, прибывший на вызов о стрельбе в кампусе университета Эмори в штате Джорджия, скончался в больнице, куда был ранее госпитализирован с ранением, сообщает телеканал ABC.
Ранее университет Эмори в соцсети Х сообщил, что на территории кампуса ведется стрельба, руководство учебного заведения призвало укрыться всех, кто находится в опасной зоне. Позднее телеканал NBC сообщил о том, что стрелок был обнаружен мертвым. В результате инцидента был госпитализирован полицейский, среди гражданского населения никто не пострадал.
"Офицер полиции округа Декалб Дэвид Роуз был смертельно ранен после того, как отреагировал на сообщение о стрельбе. Как сообщили официальные лица на пресс-конференции в пятницу вечером, его доставили в больницу в критическом состоянии, где констатировали его смерть", - говорится в сообщении телеканала.
В миреДжорджияNBC
 
 
Заголовок открываемого материала