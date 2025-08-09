https://ria.ru/20250809/ssha-2034280045.html
Организация городов-побратимов США хочет возобновить контакты с Россией
Организация городов-побратимов США хочет возобновить контакты с Россией - РИА Новости, 09.08.2025
Организация городов-побратимов США хочет возобновить контакты с Россией
Американская организация Sister Cities International, объединяющая города-побратимы из США, намерена возобновить контакты с партнерами из России, заявил РИА Новости почетный председатель этой организации Билл Борум.
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Американская организация Sister Cities International, объединяющая города-побратимы из США, намерена возобновить контакты с партнерами из России, заявил РИА Новости почетный председатель этой организации Билл Борум. "Я намерен возобновить контакты с партнерами из Союза российских городов и Международной ассоциации городов-побратимов", - сказал Борум. Он отметил, что в январе побывал в посольстве России в США, и после этого его контакты с российскими коллегами по электронной почте были теплыми. Борум подчеркнул, что восстановление диалога Sister Cities International и российских партнеров может сыграть важную роль в потеплении отношений между Россией и США. "Основная цель народной дипломатии - преодолеть национальную вражду и сосредоточиться на городском уровне, на общих проблемах в сфере взаимодействия между людьми", - добавил он. Борум отметил, что восстановление отношений на уровне городов выглядит более сложным с американской стороны, поскольку многие муниципалитеты прекратили или приостановили отношения с Россией. Однако, по его словам, люди готовы к возобновлению контактов.
Организация городов-побратимов США хочет возобновить контакты с Россией
Sister Cities International намерена возобновить контакты с партнерами из России
