05:52 09.08.2025
Организация городов-побратимов США хочет возобновить контакты с Россией
Организация городов-побратимов США хочет возобновить контакты с Россией
в мире
россия
сша
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Американская организация Sister Cities International, объединяющая города-побратимы из США, намерена возобновить контакты с партнерами из России, заявил РИА Новости почетный председатель этой организации Билл Борум. "Я намерен возобновить контакты с партнерами из Союза российских городов и Международной ассоциации городов-побратимов", - сказал Борум. Он отметил, что в январе побывал в посольстве России в США, и после этого его контакты с российскими коллегами по электронной почте были теплыми. Борум подчеркнул, что восстановление диалога Sister Cities International и российских партнеров может сыграть важную роль в потеплении отношений между Россией и США. "Основная цель народной дипломатии - преодолеть национальную вражду и сосредоточиться на городском уровне, на общих проблемах в сфере взаимодействия между людьми", - добавил он. Борум отметил, что восстановление отношений на уровне городов выглядит более сложным с американской стороны, поскольку многие муниципалитеты прекратили или приостановили отношения с Россией. Однако, по его словам, люди готовы к возобновлению контактов.
россия
сша
в мире, россия, сша
В мире, Россия, США
© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Американская организация Sister Cities International, объединяющая города-побратимы из США, намерена возобновить контакты с партнерами из России, заявил РИА Новости почетный председатель этой организации Билл Борум.
"Я намерен возобновить контакты с партнерами из Союза российских городов и Международной ассоциации городов-побратимов", - сказал Борум.
Он отметил, что в январе побывал в посольстве России в США, и после этого его контакты с российскими коллегами по электронной почте были теплыми.
Борум подчеркнул, что восстановление диалога Sister Cities International и российских партнеров может сыграть важную роль в потеплении отношений между Россией и США.
"Основная цель народной дипломатии - преодолеть национальную вражду и сосредоточиться на городском уровне, на общих проблемах в сфере взаимодействия между людьми", - добавил он.
Борум отметил, что восстановление отношений на уровне городов выглядит более сложным с американской стороны, поскольку многие муниципалитеты прекратили или приостановили отношения с Россией. Однако, по его словам, люди готовы к возобновлению контактов.
