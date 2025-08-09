В США ликвидировали подозреваемого в стрельбе в университете
Подозреваемого в стрельбе в университете Эмори ликвидировали, ранен полицейский
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в университете Эмори в американском штате Джорджия был ликвидирован, в результате перестрелки был ранен один полицейский, пострадавших и жертв среди гражданского населения нет, информирует телеканал NBC со ссылкой на полицию и власти.
Ранее университет Эмори в соцсети Х сообщил, что на территории кампуса ведется стрельба, руководство учебного заведения призвало укрыться всех, кто находится в опасной зоне.
"Подозреваемый скончался от огнестрельных ранений, сообщил на пресс-конференции начальник полиции Атланты Дэрин Ширбаум. По его словам, после того, как началась стрельба, офицеры обнаружили подозреваемого с огнестрельными ранениями, от которых он скончался на месте", - говорится в сообщении телеканала.
NBC также приводит слова мэра города Атланта Андре Диккенса, который заявил, что в результате инцидента жертв среди мирного населения нет.
Однако уточняется, что один полицейский, прибывший на вызов о стрельбе, получил серьезные ранения и находится в больнице.