В США ликвидировали подозреваемого в стрельбе в университете

03:46 09.08.2025
в мире
джорджия
атланта
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в университете Эмори в американском штате Джорджия был ликвидирован, в результате перестрелки был ранен один полицейский, пострадавших и жертв среди гражданского населения нет, информирует телеканал NBC со ссылкой на полицию и власти. Ранее университет Эмори в соцсети Х сообщил, что на территории кампуса ведется стрельба, руководство учебного заведения призвало укрыться всех, кто находится в опасной зоне. "Подозреваемый скончался от огнестрельных ранений, сообщил на пресс-конференции начальник полиции Атланты Дэрин Ширбаум. По его словам, после того, как началась стрельба, офицеры обнаружили подозреваемого с огнестрельными ранениями, от которых он скончался на месте", - говорится в сообщении телеканала. NBC также приводит слова мэра города Атланта Андре Диккенса, который заявил, что в результате инцидента жертв среди мирного населения нет. Однако уточняется, что один полицейский, прибывший на вызов о стрельбе, получил серьезные ранения и находится в больнице.
джорджия
атланта
в мире, джорджия, атланта
В мире, Джорджия, Атланта
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в университете Эмори в американском штате Джорджия был ликвидирован, в результате перестрелки был ранен один полицейский, пострадавших и жертв среди гражданского населения нет, информирует телеканал NBC со ссылкой на полицию и власти.
Ранее университет Эмори в соцсети Х сообщил, что на территории кампуса ведется стрельба, руководство учебного заведения призвало укрыться всех, кто находится в опасной зоне.
