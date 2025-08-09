https://ria.ru/20250809/ssha-2034275617.html

В США ликвидировали подозреваемого в стрельбе в университете

В США ликвидировали подозреваемого в стрельбе в университете - РИА Новости, 09.08.2025

В США ликвидировали подозреваемого в стрельбе в университете

Подозреваемый в стрельбе в университете Эмори в американском штате Джорджия был ликвидирован, в результате перестрелки был ранен один полицейский, пострадавших... РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в университете Эмори в американском штате Джорджия был ликвидирован, в результате перестрелки был ранен один полицейский, пострадавших и жертв среди гражданского населения нет, информирует телеканал NBC со ссылкой на полицию и власти. Ранее университет Эмори в соцсети Х сообщил, что на территории кампуса ведется стрельба, руководство учебного заведения призвало укрыться всех, кто находится в опасной зоне. "Подозреваемый скончался от огнестрельных ранений, сообщил на пресс-конференции начальник полиции Атланты Дэрин Ширбаум. По его словам, после того, как началась стрельба, офицеры обнаружили подозреваемого с огнестрельными ранениями, от которых он скончался на месте", - говорится в сообщении телеканала. NBC также приводит слова мэра города Атланта Андре Диккенса, который заявил, что в результате инцидента жертв среди мирного населения нет. Однако уточняется, что один полицейский, прибывший на вызов о стрельбе, получил серьезные ранения и находится в больнице.

