США готовы поделиться с Арменией технологиями модульных АЭС

ЕРЕВАН, 9 авг - РИА Новости. США выразили готовность поделиться с Арменией технологиями модульных атомных станций, сообщил журналистам армянский премьер-министр Никол Пашинян, представляя итоги встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Вашингтоне. Пашинян добавил, что по итогам встречи были подписаны три меморандума, касающихся армянского проекта разблокирования региональных транспортных коммуникаций "Перекресток мира", развития технологической сферы и искусственного интеллекта, развития энергетической отрасли. По словам премьера Армении, меморандум по энергетике предусматривает развитие взаимодействия в сферах новейших технологий в области атомной энергетики и внедрения технологии накопления электроэнергии. "Вы знаете, что мы заинтересованы технологиями модульных атомных станций, и этим документом зафиксирована готовность США поделиться с Арменией этими технологиями и работать в этом направлении", - заявил Пашинян. Он подчеркнул, что в целом армяно-американские отношения сейчас находятся на максимально высоком уровне. В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года. В декабре 2023 года ЗАО "Армянская АЭС" подписало с компанией "Русатом Сервис" - интегратором сервисного предложения ГК "Росатом" для АЭС за рубежом - рамочный контракт на выполнение комплекса мероприятий по повторному продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС. В рамках форума "Атомэкспо-2024" в Сочи 26 марта стороны заключили контракт на поставку оборудования и модернизацию системы охлаждения реакторного отделения энергоблока АЭС. В ходе форума первый замглавы "Росатома" - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров отметил, что госкорпорация готова выполнить заказ Армении на новую АЭС любой мощности, такая возможность обсуждается. В сентябре 2024 года армянский премьер Никол Пашинян сообщал, что Ереван принял стратегическое решение построить модульную АЭС, добавив, что такие технологии разрабатывают в России, Франции, Южной Корее. При этом он особо подчеркнул, что США добились в этом "большего прогресса". Армянская АЭС была построена в период с 1969 по 1977 годы на территории Армянской ССР вблизи города Мецамор. Первый энергоблок электростанции был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй – в январе 1980 года.

