https://ria.ru/20250809/ssha-2034264634.html
Глава нацразведки США сделал заявления по урегулированию на Украине
Глава нацразведки США сделал заявления по урегулированию на Украине - РИА Новости, 09.08.2025
Глава нацразведки США сделал заявления по урегулированию на Украине
Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила в интервью Fox News, что сохраняет "осторожный оптимизм", что президенту США Дональду Трампу удастся... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T01:07:00+03:00
2025-08-09T01:07:00+03:00
2025-08-09T01:18:00+03:00
в мире
сша
украина
тулси габбард
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033866968_0:135:3062:1857_1920x0_80_0_0_28527c44232e70ac2b77e943ebee95e4.jpg
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила в интервью Fox News, что сохраняет "осторожный оптимизм", что президенту США Дональду Трампу удастся достичь мира на Украине."Я сохраняю осторожный оптимизм", - сказала Габбард.Она добавила, что, по ее мнению, Трамп трезво оценивает, насколько сложной является эта задача.
https://ria.ru/20250808/tramp-2034256642.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033866968_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_f3ccde368ec67a8b92b0f0e1093b634a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, тулси габбард, дональд трамп
В мире, США, Украина, Тулси Габбард, Дональд Трамп
Глава нацразведки США сделал заявления по урегулированию на Украине
Глава нацразведки США сохраняет оптимизм, что Трамп добьется мира на Украине