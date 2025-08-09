Рейтинг@Mail.ru
Глава нацразведки США сделал заявления по урегулированию на Украине
01:07 09.08.2025
Глава нацразведки США сделал заявления по урегулированию на Украине
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила в интервью Fox News, что сохраняет "осторожный оптимизм", что президенту США Дональду Трампу удастся достичь мира на Украине."Я сохраняю осторожный оптимизм", - сказала Габбард.Она добавила, что, по ее мнению, Трамп трезво оценивает, насколько сложной является эта задача.
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила в интервью Fox News, что сохраняет "осторожный оптимизм", что президенту США Дональду Трампу удастся достичь мира на Украине.
"Я сохраняю осторожный оптимизм", - сказала Габбард.
Она добавила, что, по ее мнению, Трамп трезво оценивает, насколько сложной является эта задача.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Трамп заявил о возможном обмене территориями между Россией и Украиной
Вчера, 23:29
 
В миреСШАУкраинаТулси ГаббардДональд Трамп
 
 
