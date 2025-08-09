Рейтинг@Mail.ru
Университет Эмори заявил о стрельбе в кампусе - РИА Новости, 09.08.2025
00:57 09.08.2025
Университет Эмори заявил о стрельбе в кампусе
Университет Эмори в американском штате Джорджия в соцсети Х заявил о стрельбе в кампусе и призвал прятаться тех, кто оказался в опасной зоне. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Университет Эмори в американском штате Джорджия в соцсети Х заявил о стрельбе в кампусе и призвал прятаться тех, кто оказался в опасной зоне. "Чрезвычайная ситуация в Эмори: стрельба кампусе Эмори-Атланта... Бегите, прячьтесь, деритесь. Избегайте этой зоны. Укрывайтесь на месте", - говорится в сообщении университета. Дополнительные подробности не сообщаются.
2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Университет Эмори в американском штате Джорджия в соцсети Х заявил о стрельбе в кампусе и призвал прятаться тех, кто оказался в опасной зоне.
"Чрезвычайная ситуация в Эмори: стрельба кампусе Эмори-Атланта... Бегите, прячьтесь, деритесь. Избегайте этой зоны. Укрывайтесь на месте", - говорится в сообщении университета.
Дополнительные подробности не сообщаются.
