Университет Эмори заявил о стрельбе в кампусе
Университет Эмори в американском штате Джорджия в соцсети Х заявил о стрельбе в кампусе и призвал прятаться тех, кто оказался в опасной зоне. РИА Новости, 09.08.2025
джорджия
в мире
сша
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Университет Эмори в американском штате Джорджия в соцсети Х заявил о стрельбе в кампусе и призвал прятаться тех, кто оказался в опасной зоне. "Чрезвычайная ситуация в Эмори: стрельба кампусе Эмори-Атланта... Бегите, прячьтесь, деритесь. Избегайте этой зоны. Укрывайтесь на месте", - говорится в сообщении университета. Дополнительные подробности не сообщаются.
