ВСУ потеряли до 235 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 09.08.2025 (обновлено: 12:56 09.08.2025)
ВСУ потеряли до 235 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 235 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 09.08.2025
ВСУ потеряли до 235 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 235 военнослужащих ВСУ и семь артиллерийских орудий за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 235 военнослужащих ВСУ и семь артиллерийских орудий за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 235-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и семь артиллерийских орудий, в том числе 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Клебан-Бык, Катериновка, Константиновка, Александро-Шультино и Иванополье Донецкой Народной Республики.
Реактивная система залпового огня "Ураган" в зоне специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Ураган в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня "Ураган" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 235 военнослужащих ВСУ и семь артиллерийских орудий за сутки, сообщили в Минобороны России.
"Противник потерял до 235-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и семь артиллерийских орудий, в том числе 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке.
Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Клебан-Бык, Катериновка, Константиновка, Александро-Шультино и Иванополье Донецкой Народной Республики.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
