ВСУ потеряли до 235 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 235 военнослужащих ВСУ и семь артиллерийских орудий за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 235 военнослужащих ВСУ и семь артиллерийских орудий за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 235-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и семь артиллерийских орудий, в том числе 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Клебан-Бык, Катериновка, Константиновка, Александро-Шультино и Иванополье Донецкой Народной Республики.
ВСУ потеряли до 235 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
