В Черниговской области уничтожили два грузовика с ударными дронами ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:39 09.08.2025
В Черниговской области уничтожили два грузовика с ударными дронами ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
черниговская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Два грузовика с ударными дронами, используемыми ВСУ для террористических атак по российским гражданским объектам, уничтожены в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Ударом ОТРК "Искандер-М" уничтожено два грузовика с ударными дронами, используемыми противником для террористических атак по гражданским объектам на территории России", - сказал собеседник агентства.
черниговская область
безопасность, черниговская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черниговская область, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Минобороны России Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М"
© РИА Новости / Минобороны России
Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М". Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Два грузовика с ударными дронами, используемыми ВСУ для террористических атак по российским гражданским объектам, уничтожены в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Ударом ОТРК "Искандер-М" уничтожено два грузовика с ударными дронами, используемыми противником для террористических атак по гражданским объектам на территории России", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Черниговская область
Вооруженные силы Украины
 
 
