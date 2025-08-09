https://ria.ru/20250809/spetsoperatsiya-2034286306.html

В Черниговской области уничтожили два грузовика с ударными дронами ВСУ

В Черниговской области уничтожили два грузовика с ударными дронами ВСУ - РИА Новости, 09.08.2025

В Черниговской области уничтожили два грузовика с ударными дронами ВСУ

Два грузовика с ударными дронами, используемыми ВСУ для террористических атак по российским гражданским объектам, уничтожены в Черниговской области, сообщили... РИА Новости, 09.08.2025

специальная военная операция на украине

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Два грузовика с ударными дронами, используемыми ВСУ для террористических атак по российским гражданским объектам, уничтожены в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Ударом ОТРК "Искандер-М" уничтожено два грузовика с ударными дронами, используемыми противником для террористических атак по гражданским объектам на территории России", - сказал собеседник агентства.

черниговская область

