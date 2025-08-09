Рейтинг@Mail.ru
Российские военные рассказали о плохой подготовке штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 09.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 09.08.2025
Российские военные рассказали о плохой подготовке штурмовых групп ВСУ
Российские военные рассказали о плохой подготовке штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 09.08.2025
Российские военные рассказали о плохой подготовке штурмовых групп ВСУ
Командование ВСУ отправляет в авангарде штурмовых групп слабо подготовленную пехоту, чтобы снизить потери среди подготовленных бойцов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.08.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Командование ВСУ отправляет в авангарде штурмовых групп слабо подготовленную пехоту, чтобы снизить потери среди подготовленных бойцов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В рядах ВСУ распространяется практика передачи в подчинение десантным бригадам (80-й, 82-й, 95-й отдельным десантно-штурмовым бригадам, 71-й отдельной егерской бригаде) мобилизованных 156-й и 158-й отдельных механизированных бригад. Цель - снизить потери, среди подготовленных и мотивированных боевиков ВСУ, отправляя в авангарде штурмовых групп слабо подготовленную пехоту", - сказал собеседник агентства.
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные рассказали о плохой подготовке штурмовых групп ВСУ

ВСУ отправляют в авангарде штурмовых групп слабо подготовленную пехоту

Работа танков Т-72Б в южном секторе специальной военной операции
Работа танков Т-72Б в южном секторе специальной военной операции
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа танков Т-72Б в южном секторе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Командование ВСУ отправляет в авангарде штурмовых групп слабо подготовленную пехоту, чтобы снизить потери среди подготовленных бойцов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В рядах ВСУ распространяется практика передачи в подчинение десантным бригадам (80-й, 82-й, 95-й отдельным десантно-штурмовым бригадам, 71-й отдельной егерской бригаде) мобилизованных 156-й и 158-й отдельных механизированных бригад. Цель - снизить потери, среди подготовленных и мотивированных боевиков ВСУ, отправляя в авангарде штурмовых групп слабо подготовленную пехоту", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
