Российские военные рассказали о плохой подготовке штурмовых групп ВСУ

09.08.2025

Российские военные рассказали о плохой подготовке штурмовых групп ВСУ

Командование ВСУ отправляет в авангарде штурмовых групп слабо подготовленную пехоту, чтобы снизить потери среди подготовленных бойцов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Командование ВСУ отправляет в авангарде штурмовых групп слабо подготовленную пехоту, чтобы снизить потери среди подготовленных бойцов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В рядах ВСУ распространяется практика передачи в подчинение десантным бригадам (80-й, 82-й, 95-й отдельным десантно-штурмовым бригадам, 71-й отдельной егерской бригаде) мобилизованных 156-й и 158-й отдельных механизированных бригад. Цель - снизить потери, среди подготовленных и мотивированных боевиков ВСУ, отправляя в авангарде штурмовых групп слабо подготовленную пехоту", - сказал собеседник агентства.

Дарья Буймова

