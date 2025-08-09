https://ria.ru/20250809/spetsoperatsiya-2034282782.html

В ДНР ликвидировали иностранных наемников из Польши и Колумбии

В ДНР ликвидировали иностранных наемников из Польши и Колумбии - РИА Новости, 09.08.2025

В ДНР ликвидировали иностранных наемников из Польши и Колумбии

Хорошо подготовленные иностранные наемники, в том числе из Польши и Колумбии, уничтожены в ДНР, сообщил РИА Новости заместитель командира роты 1-го стрелкового... РИА Новости, 09.08.2025

ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Хорошо подготовленные иностранные наемники, в том числе из Польши и Колумбии, уничтожены в ДНР, сообщил РИА Новости заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона 110-го отдельного стрелкового полка 110-й бригады Южного военного округа с позывным "Купол". "На покровском направлении нами были ликвидированы иностранные специалисты, поляки, негры, колумбийцы", - рассказал боец. Он добавил, что выявленные бойцами РФ иностранные специалисты являются хорошо подготовленными, высоко мотивированными и оказывают ожесточенное сопротивление. Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.

