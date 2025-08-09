Рейтинг@Mail.ru
В ДНР ликвидировали иностранных наемников из Польши и Колумбии - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/spetsoperatsiya-2034282782.html
В ДНР ликвидировали иностранных наемников из Польши и Колумбии
В ДНР ликвидировали иностранных наемников из Польши и Колумбии - РИА Новости, 09.08.2025
В ДНР ликвидировали иностранных наемников из Польши и Колумбии
Хорошо подготовленные иностранные наемники, в том числе из Польши и Колумбии, уничтожены в ДНР, сообщил РИА Новости заместитель командира роты 1-го стрелкового... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T06:34:00+03:00
2025-08-09T06:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
польша
колумбия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Хорошо подготовленные иностранные наемники, в том числе из Польши и Колумбии, уничтожены в ДНР, сообщил РИА Новости заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона 110-го отдельного стрелкового полка 110-й бригады Южного военного округа с позывным "Купол". "На покровском направлении нами были ликвидированы иностранные специалисты, поляки, негры, колумбийцы", - рассказал боец. Он добавил, что выявленные бойцами РФ иностранные специалисты являются хорошо подготовленными, высоко мотивированными и оказывают ожесточенное сопротивление. Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
https://ria.ru/20250809/naemniki-2034274472.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
польша
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, польша, колумбия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Польша, Колумбия, Вооруженные силы Украины
В ДНР ликвидировали иностранных наемников из Польши и Колумбии

Российские военные уничтожили хорошо подготовленных наемников в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Хорошо подготовленные иностранные наемники, в том числе из Польши и Колумбии, уничтожены в ДНР, сообщил РИА Новости заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона 110-го отдельного стрелкового полка 110-й бригады Южного военного округа с позывным "Купол".
"На покровском направлении нами были ликвидированы иностранные специалисты, поляки, негры, колумбийцы", - рассказал боец.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Мексиканские наемники заявили о больших потерях ВСУ
03:17
Он добавил, что выявленные бойцами РФ иностранные специалисты являются хорошо подготовленными, высоко мотивированными и оказывают ожесточенное сопротивление.
Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаПольшаКолумбияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала