ВСУ перебросили два элитных подразделения под Красноармейск

ВСУ перебросили два элитных подразделения под Красноармейск

ВСУ перебросили элитные подразделения БПЛА "Птицы Мадьяра" и К-2 под Красноармейск, сообщил РИА Новости заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T04:23:00+03:00

2025-08-09T04:23:00+03:00

2025-08-09T04:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

красноармейск

покровск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. ВСУ перебросили элитные подразделения БПЛА "Птицы Мадьяра" и К-2 под Красноармейск, сообщил РИА Новости заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона 110-го отдельного стрелкового полка 110-й бригады Южного военного округа с позывным "Купол". "На покровском направлении активизировалось БПЛА в связи с тем, что прибыли подразделений профессионально обученных украинских формирований, такие как К-2, "Птицы Мадьяра" и прочие", - сказал боец. По его словам, расчеты БПЛА ВСУ являются приоритетной целью для российских артиллеристов. Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.

