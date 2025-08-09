Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили два элитных подразделения под Красноармейск - РИА Новости, 09.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
04:23 09.08.2025
ВСУ перебросили два элитных подразделения под Красноармейск
ВСУ перебросили элитные подразделения БПЛА "Птицы Мадьяра" и К-2 под Красноармейск, сообщил РИА Новости заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона... РИА Новости, 09.08.2025
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. ВСУ перебросили элитные подразделения БПЛА "Птицы Мадьяра" и К-2 под Красноармейск, сообщил РИА Новости заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона 110-го отдельного стрелкового полка 110-й бригады Южного военного округа с позывным "Купол". "На покровском направлении активизировалось БПЛА в связи с тем, что прибыли подразделений профессионально обученных украинских формирований, такие как К-2, "Птицы Мадьяра" и прочие", - сказал боец. По его словам, расчеты БПЛА ВСУ являются приоритетной целью для российских артиллеристов. Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие . Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. ВСУ перебросили элитные подразделения БПЛА "Птицы Мадьяра" и К-2 под Красноармейск, сообщил РИА Новости заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона 110-го отдельного стрелкового полка 110-й бригады Южного военного округа с позывным "Купол".
"На покровском направлении активизировалось БПЛА в связи с тем, что прибыли подразделений профессионально обученных украинских формирований, такие как К-2, "Птицы Мадьяра" и прочие", - сказал боец.
"В полном хаосе": в США сделали громкое признание из-за ситуации в зоне СВО
Вчера, 18:40
По его словам, расчеты БПЛА ВСУ являются приоритетной целью для российских артиллеристов.
Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
Специальная военная операция на Украине
 
 
