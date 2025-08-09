Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал о дефиците пехоты в ВСУ - РИА Новости, 09.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
02:12 09.08.2025
Российский боец рассказал о дефиците пехоты в ВСУ
Российский боец рассказал о дефиците пехоты в ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
красноармейск
покровск
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. ВСУ на покровском направлении в ДНР столкнулись с дефицитом пехоты, рассказал РИА Новости заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона 110-го отдельного стрелкового полка 110-й бригады Южного военного округа с позывным "Купол". "На покровском направлении пехота противника малочисленна. Основную сложность составляют дроны противника", - сказал боец. По его словам, среди самых сложных задач на данный момент - дойти до позиций из-за высокой концентрации в небе дронов ВСУ. Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
безопасность, донецкая народная республика, красноармейск, покровск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Покровск, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы группировки "Центр"
Артиллеристы группировки "Центр". Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. ВСУ на покровском направлении в ДНР столкнулись с дефицитом пехоты, рассказал РИА Новости заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона 110-го отдельного стрелкового полка 110-й бригады Южного военного округа с позывным "Купол".
"На покровском направлении пехота противника малочисленна. Основную сложность составляют дроны противника", - сказал боец.
По его словам, среди самых сложных задач на данный момент - дойти до позиций из-за высокой концентрации в небе дронов ВСУ.
Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
