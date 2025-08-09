https://ria.ru/20250809/spetsoperatsiya-2034270586.html

Российский боец рассказал о дефиците пехоты в ВСУ

Российский боец рассказал о дефиците пехоты в ВСУ - РИА Новости, 09.08.2025

Российский боец рассказал о дефиците пехоты в ВСУ

ВСУ на покровском направлении в ДНР столкнулись с дефицитом пехоты, рассказал РИА Новости заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона 110-го... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T02:12:00+03:00

2025-08-09T02:12:00+03:00

2025-08-09T02:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

красноармейск

покровск

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028599578_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_371cb432f9e2ae7be6e790e4d9af9845.jpg

ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. ВСУ на покровском направлении в ДНР столкнулись с дефицитом пехоты, рассказал РИА Новости заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона 110-го отдельного стрелкового полка 110-й бригады Южного военного округа с позывным "Купол". "На покровском направлении пехота противника малочисленна. Основную сложность составляют дроны противника", - сказал боец. По его словам, среди самых сложных задач на данный момент - дойти до позиций из-за высокой концентрации в небе дронов ВСУ. Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.

https://ria.ru/20250809/panika-2034269853.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

красноармейск

покровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, красноармейск, покровск, вооруженные силы украины