В аэропорту Сочи сняли временные ограничения

2025-08-09T22:05:00+03:00

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, отметил Кореняко.

сочи, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия