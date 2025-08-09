https://ria.ru/20250809/sochi-2034372873.html
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, отметил Кореняко.
