В Днепропетровске прогремели взрывы
2025-08-09T06:16:00+03:00
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Днепр, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в публикации Telegram-канала издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
