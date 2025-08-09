Рейтинг@Mail.ru
В подконтрольном Киеву Славянске нанесли удар по складам - РИА Новости, 09.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 09.08.2025
В подконтрольном Киеву Славянске нанесли удар по складам
Удар нанесен по району складов в подконтрольном Киеву Славянске в ДНР, произошла детонация, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Удар нанесен по району складов в подконтрольном Киеву Славянске в ДНР, произошла детонация, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Ночью прилетело в склады в Славянске. Говорят, что "там ничего не было". Это "ничего" детонировало до позднего утра, пожарные боялись приблизиться. Скорые увезли несколько раненых, есть много погибших", - заявил собеседник агентства.
Лебедев сообщил об ударе по складам и детонации в подконтрольном Киеву Славянске

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Удар нанесен по району складов в подконтрольном Киеву Славянске в ДНР, произошла детонация, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Ночью прилетело в склады в Славянске. Говорят, что "там ничего не было". Это "ничего" детонировало до позднего утра, пожарные боялись приблизиться. Скорые увезли несколько раненых, есть много погибших", - заявил собеседник агентства.
В Днепропетровске вывели из строя ремонтную базу техники ВСУ
Вчера, 08:34
 
