В подконтрольном Киеву Славянске нанесли удар по складам
2025-08-09T09:39:00+03:00
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Удар нанесен по району складов в подконтрольном Киеву Славянске в ДНР, произошла детонация, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Ночью прилетело в склады в Славянске. Говорят, что "там ничего не было". Это "ничего" детонировало до позднего утра, пожарные боялись приблизиться. Скорые увезли несколько раненых, есть много погибших", - заявил собеседник агентства.
В подконтрольном Киеву Славянске нанесли удар по складам
