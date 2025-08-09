https://ria.ru/20250809/siriya-2034356982.html

Курды высказались о проведении переговоров с властями Сирии за рубежом

КАИР, 9 авг - РИА Новости. Переговоры между курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (СДС) и правительством Сирии должны проходить за пределами страны при международной поддержке, заявил РИА Новости глава курдского движения "Тадждид" и представитель "Сирийского демократического совета" Заркар Касем. Ранее агентство SANA со ссылкой на официальный источник в правительстве Сирии передавало, что власти страны не будут участвовать в переговорах с СДС в Париже из-за прошедшей в пятницу конференции на северо-востоке Сирии. Источник подчеркнул, что сирийские власти призывают СДС заняться реализацией соглашения, заключенного 10 марта, и перенести все переговоры в Дамаск. По словам Касема, курды по-прежнему желают продолжать диалог и переговоры с сирийскими властями, несмотря на то что последние отменили встречу во Франции. "Что касается настойчивости властей в проведении переговоров в Дамаске, то хочу подчеркнуть, что поведение властей на последней встрече с делегацией автономной администрации (северо-востока Сирии – ред.) не было уважительным и дипломатичным, что привело к отсутствию каких-либо положительных результатов. Поэтому мы считаем, что переговоры должны проходить во Франции или (где-либо - ред.) за рубежом при международной поддержке", - сказал Касем. Участники конференции "Единство народов и конфессий", состоявшейся в пятницу на северо-востоке Сирии, выступили с призывом разработать новую конституцию страны и создать децентрализованную систему управления. Конференция была организована курдской Демократической автономной администрацией северо-востока Сирии. В ней приняли участие представители различных народов и конфессий, проживающих на территории САР, в том числе курды, арабы, сирийцы-ассирийцы, туркмены, армяне, черкесы, а также по видеосвязи - представители друзской общины на юге страны. Руководство курдских СДС подписало в начале марта соглашение с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты, включая пограничные переходы, аэропорты, нефтегазовые месторождения. В рамках соглашения стороны достигли договоренности о прекращении огня на всей территории САР. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

