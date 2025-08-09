Симоньян назвала основные качества журналиста
Симоньян назвала основные качества, необходимые для профессии журналиста
Маргарита Симоньян. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выделила основные качества, необходимые для того, чтобы стать журналистом.
"Журналист в первую очередь должен быть любопытен, иначе он журналистом быть не сможет. Журналисту должно быть интересно – что там происходит? Журналисту должны быть интересны люди, истории и должно быть интересно об этом рассказывать. С одной стороны, любопытен, а с другой стороны, с потребностью это любопытство удовлетворить... и кому-то об этом рассказать и передать Это, мне кажется, основные качества, которые должны быть для профессии журналиста" , - сказала Симоньян на встрече в "Новом Херсонесе" со студентами-семинаристами, отвечая на вопрос одного из участников встречи.
Честность, ответственность и самодисциплина – качества, которые важны для любой профессии, и они, отметила главред "России сегодня", должны быть как "само собой разумеющееся".
Отвечая на вопрос о том, кого она считает лучшим и главным журналистом современности, Симоньян назвала Джулиана Ассанжа.
С 7 по 13 августа на базе музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе проходит заезд "Открытие" форума "Истоки". Он объединяет молодых воспитанников высших духовных учебных учреждений с целью обмена практиками и разработки духовно-просветительских проектов для молодёжи в различных сферах жизни современного человека.
Форум "Истоки" будет проходить в Севастополе на базе "Нового Херсонеса" в течение всего 2025 года и охватит семь тематических смен. Впервые программа также включает форматы для семей с детьми.
