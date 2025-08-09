Рейтинг@Mail.ru
Симоньян назвала основные качества журналиста - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/simonjan-2034359599.html
Симоньян назвала основные качества журналиста
Симоньян назвала основные качества журналиста - РИА Новости, 09.08.2025
Симоньян назвала основные качества журналиста
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выделила основные качества, необходимые для того, чтобы стать... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T19:25:00+03:00
2025-08-09T19:25:00+03:00
севастополь
маргарита симоньян
джулиан ассанж
исток
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584335_0:0:2467:1389_1920x0_80_0_0_dff0019c9e37ff873df4a140e9ea0ca4.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выделила основные качества, необходимые для того, чтобы стать журналистом. "Журналист в первую очередь должен быть любопытен, иначе он журналистом быть не сможет. Журналисту должно быть интересно – что там происходит? Журналисту должны быть интересны люди, истории и должно быть интересно об этом рассказывать. С одной стороны, любопытен, а с другой стороны, с потребностью это любопытство удовлетворить... и кому-то об этом рассказать и передать Это, мне кажется, основные качества, которые должны быть для профессии журналиста" , - сказала Симоньян на встрече в "Новом Херсонесе" со студентами-семинаристами, отвечая на вопрос одного из участников встречи. Честность, ответственность и самодисциплина – качества, которые важны для любой профессии, и они, отметила главред "России сегодня", должны быть как "само собой разумеющееся". Отвечая на вопрос о том, кого она считает лучшим и главным журналистом современности, Симоньян назвала Джулиана Ассанжа. С 7 по 13 августа на базе музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе проходит заезд "Открытие" форума "Истоки". Он объединяет молодых воспитанников высших духовных учебных учреждений с целью обмена практиками и разработки духовно-просветительских проектов для молодёжи в различных сферах жизни современного человека. Форум "Истоки" будет проходить в Севастополе на базе "Нового Херсонеса" в течение всего 2025 года и охватит семь тематических смен. Впервые программа также включает форматы для семей с детьми.
https://ria.ru/20250808/simonjan-2034257879.html
https://ria.ru/20250808/simonjan-2034252928.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584335_0:0:2467:1851_1920x0_80_0_0_8b0ce5ea2cb36de500f63b0f9cc60bf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, маргарита симоньян, джулиан ассанж, исток, общество
Севастополь, Маргарита Симоньян, Джулиан Ассанж, Исток, Общество
Симоньян назвала основные качества журналиста

Симоньян назвала основные качества, необходимые для профессии журналиста

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выделила основные качества, необходимые для того, чтобы стать журналистом.
"Журналист в первую очередь должен быть любопытен, иначе он журналистом быть не сможет. Журналисту должно быть интересно – что там происходит? Журналисту должны быть интересны люди, истории и должно быть интересно об этом рассказывать. С одной стороны, любопытен, а с другой стороны, с потребностью это любопытство удовлетворить... и кому-то об этом рассказать и передать Это, мне кажется, основные качества, которые должны быть для профессии журналиста" , - сказала Симоньян на встрече в "Новом Херсонесе" со студентами-семинаристами, отвечая на вопрос одного из участников встречи.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Симоньян поблагодарила молодых семинаристов за выбор профессии
8 августа, 23:43
Честность, ответственность и самодисциплина – качества, которые важны для любой профессии, и они, отметила главред "России сегодня", должны быть как "само собой разумеющееся".
Отвечая на вопрос о том, кого она считает лучшим и главным журналистом современности, Симоньян назвала Джулиана Ассанжа.
С 7 по 13 августа на базе музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе проходит заезд "Открытие" форума "Истоки". Он объединяет молодых воспитанников высших духовных учебных учреждений с целью обмена практиками и разработки духовно-просветительских проектов для молодёжи в различных сферах жизни современного человека.
Форум "Истоки" будет проходить в Севастополе на базе "Нового Херсонеса" в течение всего 2025 года и охватит семь тематических смен. Впервые программа также включает форматы для семей с детьми.
Симоньян об идее своей книги В начале было Слово – в конце будет Цифра - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Симоньян рассказала, о чем ее новая книга
8 августа, 22:54
 
СевастопольМаргарита СимоньянДжулиан АссанжИстокОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала