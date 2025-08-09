https://ria.ru/20250809/simonjan-2034359599.html

Симоньян назвала основные качества журналиста

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выделила основные качества, необходимые для того, чтобы стать журналистом. 09.08.2025

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выделила основные качества, необходимые для того, чтобы стать журналистом. "Журналист в первую очередь должен быть любопытен, иначе он журналистом быть не сможет. Журналисту должно быть интересно – что там происходит? Журналисту должны быть интересны люди, истории и должно быть интересно об этом рассказывать. С одной стороны, любопытен, а с другой стороны, с потребностью это любопытство удовлетворить... и кому-то об этом рассказать и передать Это, мне кажется, основные качества, которые должны быть для профессии журналиста" , - сказала Симоньян на встрече в "Новом Херсонесе" со студентами-семинаристами, отвечая на вопрос одного из участников встречи. Честность, ответственность и самодисциплина – качества, которые важны для любой профессии, и они, отметила главред "России сегодня", должны быть как "само собой разумеющееся". Отвечая на вопрос о том, кого она считает лучшим и главным журналистом современности, Симоньян назвала Джулиана Ассанжа. С 7 по 13 августа на базе музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе проходит заезд "Открытие" форума "Истоки". Он объединяет молодых воспитанников высших духовных учебных учреждений с целью обмена практиками и разработки духовно-просветительских проектов для молодёжи в различных сферах жизни современного человека. Форум "Истоки" будет проходить в Севастополе на базе "Нового Херсонеса" в течение всего 2025 года и охватит семь тематических смен. Впервые программа также включает форматы для семей с детьми.

