https://ria.ru/20250809/shkola-2034272727.html

В ОП предложили разработать нормативы на спортивную форму для школьников

В ОП предложили разработать нормативы на спортивную форму для школьников - РИА Новости, 09.08.2025

В ОП предложили разработать нормативы на спортивную форму для школьников

Для полноценной реализации мер поддержки многодетных семей необходимо доработать единые нормативы по обеспечению школьной одеждой и спортивной формой, заявил в... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T02:44:00+03:00

2025-08-09T02:44:00+03:00

2025-08-09T02:44:00+03:00

общество

россия

сергей рыбальченко

владимир путин

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967801557_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_f5df072749653986655202c4547ac105.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Для полноценной реализации мер поддержки многодетных семей необходимо доработать единые нормативы по обеспечению школьной одеждой и спортивной формой, заявил в разговоре с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. В тексте указа президента РФ "О мерах социальной поддержки многодетных семей" говорится, что главам регионов рекомендовано установить для многодетных семей меры социальной поддержки, в частности, обеспечить обучающихся общеобразовательных организаций одеждой для посещения учебных занятий и спортивной формой на весь период обучения, в соответствии с утвержденными нормативами. "На мой взгляд, нужно доработать новый ГОСТ на школьную одежду. В перечень формы внести, помимо повседневной и парадной, спортивную форму. Требования должны быть разработаны к качеству материалов и изготовлению. Тогда мы получим полный, как говорится, комплект требований, который позволит реализовывать указ президента №63 (О мерах социальной поддержки многодетных семей - ред.) в полном соответствии", - сказал РИА Новости Рыбальченко. Он подчеркнул, что на данный момент многодетным семьям предоставляют денежную выплату или компенсацию, которая в большинстве регионов ниже, чем стоимость комплекта одежды по национальному стандарту. По его словам, в тексте указа нет уточнений про компенсацию, следовательно, необходимо привести эту меру поддержки в соответствие с указом. "Оптимальным решением следует считать софинансирование обеспечения школьной одеждой и спортивной формой детей из многодетных семей из федерального бюджета. Это можно осуществить в рамках национального проекта "Семья", где предусмотрены меры поддержки многодетных семей. Но не только для регионов с неблагоприятной демографической ситуацией, а для всех регионов и для всех детей без оценки нуждаемости", - добавил председатель комиссии ОП РФ. Президент России Владимир Путин в конце июля поручил правительству РФ и народному фронту к 1 ноября представить предложения по определению единого стандарта господдержки многодетных семей. По словам Рыбальченко, обеспечение формой всех детей многодетных семей в соответствии с нормативами, разработанными правительством, можно будет отнести к одному из разделов этого единого стандарта. Ранее Минпросвещения РФ сообщало, что не планирует вводить единую школьную форму, учебные заведения могут сами устанавливать требования к внешнему виду учеников, при этом, в министерстве напомнили, что приказом Росстандарта установлены общие технические требования национального стандарта для производителей, они вступают в силу 3 сентября.

https://ria.ru/20250806/shkola-2033805789.html

https://ria.ru/20250803/lgoty-2033047472.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей рыбальченко, владимир путин, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)