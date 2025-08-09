https://ria.ru/20250809/sheremetevo-2034335592.html

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме - РИА Новости, 09.08.2025

Столичный аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, возможны корректировки отдельных рейсов в расписании авиакомпании "Аэрофлот", сообщила авиагавань. РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Столичный аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, возможны корректировки отдельных рейсов в расписании авиакомпании "Аэрофлот", сообщила авиагавань. "Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по расписанию. Регистрация на рейсы, предполетный досмотр и обслуживание пассажиров в терминалах проходят в обычном режиме", - сообщили в авиагавани. Там добавили, что "возможны корректировки отдельных рейсов в расписании авиакомпании "Аэрофлот", связанные с ограничениями в других аэропортах страны в целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров".

