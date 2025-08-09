Рейтинг@Mail.ru
15:25 09.08.2025 (обновлено: 15:26 09.08.2025)
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
россия
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Столичный аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, возможны корректировки отдельных рейсов в расписании авиакомпании "Аэрофлот", сообщила авиагавань. "Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по расписанию. Регистрация на рейсы, предполетный досмотр и обслуживание пассажиров в терминалах проходят в обычном режиме", - сообщили в авиагавани. Там добавили, что "возможны корректировки отдельных рейсов в расписании авиакомпании "Аэрофлот", связанные с ограничениями в других аэропортах страны в целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров".
шереметьево (аэропорт), аэрофлот, россия
Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Россия
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево
Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево . Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Столичный аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, возможны корректировки отдельных рейсов в расписании авиакомпании "Аэрофлот", сообщила авиагавань.
"Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по расписанию. Регистрация на рейсы, предполетный досмотр и обслуживание пассажиров в терминалах проходят в обычном режиме", - сообщили в авиагавани.
Там добавили, что "возможны корректировки отдельных рейсов в расписании авиакомпании "Аэрофлот", связанные с ограничениями в других аэропортах страны в целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров".
Шереметьево (аэропорт)АэрофлотРоссия
 
 
