"Аэрофлот" меняет график из-за ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика
"Аэрофлот" меняет график из-за ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика - РИА Новости, 09.08.2025
"Аэрофлот" меняет график из-за ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика
"Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в связи с ранее введенными временными ограничениями в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщила компания. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T13:12:00+03:00
2025-08-09T13:12:00+03:00
2025-08-09T13:17:00+03:00
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в связи с ранее введенными временными ограничениями в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщила компания."В связи с временными ограничениями, вводимыми 8 и 9 августа на вылет и прилёт воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика, "Аэрофлот" осуществляет вынужденные корректировки расписания, в том числе путём отмены отдельных рейсов", - сообщила компания.Пассажирам будет предложен вынужденный возврат или перебронирование билетов."Просим пассажиров следить за онлайн-табло аэропортов вылета. Контакт-центр "Аэрофлота" функционирует в усиленном режиме, представители авиакомпании работают с пассажирами на местах", - уточнили в компании.
сочи
геленджик
