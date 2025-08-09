Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" меняет график из-за ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 09.08.2025 (обновлено: 13:17 09.08.2025)
https://ria.ru/20250809/samolety-2034323221.html
"Аэрофлот" меняет график из-за ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика
"Аэрофлот" меняет график из-за ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика - РИА Новости, 09.08.2025
"Аэрофлот" меняет график из-за ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика
"Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в связи с ранее введенными временными ограничениями в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщила компания. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T13:12:00+03:00
2025-08-09T13:17:00+03:00
сочи
геленджик
аэрофлот
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029242056_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_adfd7d0b4e9360eb0c97c23b8ae05acf.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в связи с ранее введенными временными ограничениями в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщила компания."В связи с временными ограничениями, вводимыми 8 и 9 августа на вылет и прилёт воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика, "Аэрофлот" осуществляет вынужденные корректировки расписания, в том числе путём отмены отдельных рейсов", - сообщила компания.Пассажирам будет предложен вынужденный возврат или перебронирование билетов."Просим пассажиров следить за онлайн-табло аэропортов вылета. Контакт-центр "Аэрофлота" функционирует в усиленном режиме, представители авиакомпании работают с пассажирами на местах", - уточнили в компании.
https://ria.ru/20250718/polety-2029785189.html
сочи
геленджик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029242056_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_69301975c416c414f7ad380c35f8b40e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, геленджик, аэрофлот, общество
Сочи, Геленджик, Аэрофлот, Общество
"Аэрофлот" меняет график из-за ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика

"Аэрофлот" переносит и отменяет рейсы в Сочи и Геленджик из-за ограничений

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАэропорт Геленджик
Аэропорт Геленджик - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Аэропорт Геленджик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в связи с ранее введенными временными ограничениями в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщила компания.
«
"В связи с временными ограничениями, вводимыми 8 и 9 августа на вылет и прилёт воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика, "Аэрофлот" осуществляет вынужденные корректировки расписания, в том числе путём отмены отдельных рейсов", - сообщила компания.
Пассажирам будет предложен вынужденный возврат или перебронирование билетов.
"Просим пассажиров следить за онлайн-табло аэропортов вылета. Контакт-центр "Аэрофлота" функционирует в усиленном режиме, представители авиакомпании работают с пассажирами на местах", - уточнили в компании.
Самолет Airbus 330 - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
История ограничений полетов в аэропорты юга и центра России в 2022-2025 гг
18 июля, 01:20
 
СочиГеленджикАэрофлотОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала