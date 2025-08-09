https://ria.ru/20250809/samolety-2034323221.html

"Аэрофлот" меняет график из-за ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика

"Аэрофлот" меняет график из-за ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика - РИА Новости, 09.08.2025

"Аэрофлот" меняет график из-за ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика

"Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в связи с ранее введенными временными ограничениями в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщила компания. РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T13:12:00+03:00

2025-08-09T13:12:00+03:00

2025-08-09T13:17:00+03:00

сочи

геленджик

аэрофлот

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029242056_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_adfd7d0b4e9360eb0c97c23b8ae05acf.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в связи с ранее введенными временными ограничениями в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщила компания."В связи с временными ограничениями, вводимыми 8 и 9 августа на вылет и прилёт воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика, "Аэрофлот" осуществляет вынужденные корректировки расписания, в том числе путём отмены отдельных рейсов", - сообщила компания.Пассажирам будет предложен вынужденный возврат или перебронирование билетов."Просим пассажиров следить за онлайн-табло аэропортов вылета. Контакт-центр "Аэрофлота" функционирует в усиленном режиме, представители авиакомпании работают с пассажирами на местах", - уточнили в компании.

https://ria.ru/20250718/polety-2029785189.html

сочи

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, геленджик, аэрофлот, общество