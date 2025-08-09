Рейтинг@Mail.ru
В США объяснили, почему Москва и Вашингтон готовят саммит на Аляске - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 09.08.2025 (обновлено: 05:49 09.08.2025)
https://ria.ru/20250809/sammit-2034273095.html
В США объяснили, почему Москва и Вашингтон готовят саммит на Аляске
В США объяснили, почему Москва и Вашингтон готовят саммит на Аляске - РИА Новости, 09.08.2025
В США объяснили, почему Москва и Вашингтон готовят саммит на Аляске
Россия и США — ключевые игроки на мировой арене, им просто необходимы хорошие отношения, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T02:48:00+03:00
2025-08-09T05:49:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
рэй макговерн
встреча путина и трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия и США — ключевые игроки на мировой арене, им просто необходимы хорошие отношения, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube."Им вместе предстоит работать еще три года &lt;…&gt; Суть в том, что Россия хочет создать хорошие и доверительные отношения с нами, мы тоже этого хотим. Вот вам и доказательство. Все будет понятно уже в конце следующей недели, когда они встретятся, потому что очень многое в мире зависит от их личной встречи", — сказал он.Аналитик предположил, что российский президент решил поговорить с американским коллегой, чтобы посмотреть, что можно сделать, чтобы совместно решить украинский вопрос."Трамп и правда хочет завершить этот конфликт, надеюсь, он сможет преодолеть сопротивление сенатора Линдси Грэма* и его сторонников, чтобы наконец сделать что-то разумное на Украине" , — заключил Макговерн.Встреча двух лидеровВ среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.Президент США в ночь на субботу объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил слова главы Белого дома.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250809/alyaska-2034272133.html
https://ria.ru/20250809/zeleneskiy-2034261274.html
https://ria.ru/20250808/ukraina-2034040249.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1d6773c8c5062a30f05161309bef0751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, рэй макговерн, встреча путина и трампа — 2025
В мире, Россия, США, Украина, Рэй Макговерн, Встреча Путина и Трампа — 2025
В США объяснили, почему Москва и Вашингтон готовят саммит на Аляске

Аналитик Макговерн заявил о необходимости хороших отношений для США и РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия и США — ключевые игроки на мировой арене, им просто необходимы хорошие отношения, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube.
"Им вместе предстоит работать еще три года <…> Суть в том, что Россия хочет создать хорошие и доверительные отношения с нами, мы тоже этого хотим. Вот вам и доказательство. Все будет понятно уже в конце следующей недели, когда они встретятся, потому что очень многое в мире зависит от их личной встречи", — сказал он.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Появились подробности о месте встречи Путина и Трампа
02:35
Аналитик предположил, что российский президент решил поговорить с американским коллегой, чтобы посмотреть, что можно сделать, чтобы совместно решить украинский вопрос.
"Трамп и правда хочет завершить этот конфликт, надеюсь, он сможет преодолеть сопротивление сенатора Линдси Грэма* и его сторонников, чтобы наконец сделать что-то разумное на Украине" , — заключил Макговерн.
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
“Скоро в суп”: на Украине предсказали скорую гибель Зеленского
00:26

Встреча двух лидеров

В среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
Президент США в ночь на субботу объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил слова главы Белого дома.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Урегулирование прокси-войны Запада на Украине: каковы шансы дипломатии
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСШАУкраинаРэй МакговернВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала