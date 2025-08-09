https://ria.ru/20250809/sammit-2034273095.html

В США объяснили, почему Москва и Вашингтон готовят саммит на Аляске

В США объяснили, почему Москва и Вашингтон готовят саммит на Аляске - РИА Новости, 09.08.2025

В США объяснили, почему Москва и Вашингтон готовят саммит на Аляске

Россия и США — ключевые игроки на мировой арене, им просто необходимы хорошие отношения, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube. РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T02:48:00+03:00

2025-08-09T02:48:00+03:00

2025-08-09T05:49:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

рэй макговерн

встреча путина и трампа — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия и США — ключевые игроки на мировой арене, им просто необходимы хорошие отношения, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube."Им вместе предстоит работать еще три года <…> Суть в том, что Россия хочет создать хорошие и доверительные отношения с нами, мы тоже этого хотим. Вот вам и доказательство. Все будет понятно уже в конце следующей недели, когда они встретятся, потому что очень многое в мире зависит от их личной встречи", — сказал он.Аналитик предположил, что российский президент решил поговорить с американским коллегой, чтобы посмотреть, что можно сделать, чтобы совместно решить украинский вопрос."Трамп и правда хочет завершить этот конфликт, надеюсь, он сможет преодолеть сопротивление сенатора Линдси Грэма* и его сторонников, чтобы наконец сделать что-то разумное на Украине" , — заключил Макговерн.Встреча двух лидеровВ среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.Президент США в ночь на субботу объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил слова главы Белого дома.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250809/alyaska-2034272133.html

https://ria.ru/20250809/zeleneskiy-2034261274.html

https://ria.ru/20250808/ukraina-2034040249.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, рэй макговерн, встреча путина и трампа — 2025