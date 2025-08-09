https://ria.ru/20250809/sammit-2034273095.html
В США объяснили, почему Москва и Вашингтон готовят саммит на Аляске
В США объяснили, почему Москва и Вашингтон готовят саммит на Аляске - РИА Новости, 09.08.2025
В США объяснили, почему Москва и Вашингтон готовят саммит на Аляске
Россия и США — ключевые игроки на мировой арене, им просто необходимы хорошие отношения, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия и США — ключевые игроки на мировой арене, им просто необходимы хорошие отношения, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube."Им вместе предстоит работать еще три года <…> Суть в том, что Россия хочет создать хорошие и доверительные отношения с нами, мы тоже этого хотим. Вот вам и доказательство. Все будет понятно уже в конце следующей недели, когда они встретятся, потому что очень многое в мире зависит от их личной встречи", — сказал он.Аналитик предположил, что российский президент решил поговорить с американским коллегой, чтобы посмотреть, что можно сделать, чтобы совместно решить украинский вопрос."Трамп и правда хочет завершить этот конфликт, надеюсь, он сможет преодолеть сопротивление сенатора Линдси Грэма* и его сторонников, чтобы наконец сделать что-то разумное на Украине" , — заключил Макговерн.Встреча двух лидеровВ среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.Президент США в ночь на субботу объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил слова главы Белого дома.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
