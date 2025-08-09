Рейтинг@Mail.ru
В Москве началось прощание с народным артистом России Владимиром Сафроновым
Культура
 
11:16 09.08.2025 (обновлено: 12:56 09.08.2025)
В Москве началось прощание с народным артистом России Владимиром Сафроновым
Церемония прощания с народным артистом России, театральным педагогом Владимиром Сафроновым началась в Щепкинском фойе Исторической сцены Малого театра
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, театральным педагогом Владимиром Сафроновым началась в Щепкинском фойе Исторической сцены Малого театра, передает корреспондент РИА Новости. Сафронов скончался в возрасте 84 лет в среду. С самого утра у здания Малого театра начали собираться десятки людей с цветами. Все они пришли проститься с Владимиром Сафроновым. Среди пришедших - ученики его мастерской, коллеги из Высшего театрального училища имени Щепкина, а также коллектив Малого театра - в том числе главный режиссер Малого театра, заслуженный артист России Алексей Дубровский и народный артист РФ Валерий Афанасьев. Коллеги Сафронова и студенты из ВТУ имени Щепкина, а также его выпускники направили траурные венки. Малый театр и Высшее театральное училище имени Щепкина выразили соболезнования в связи с уходом Сафронова. Владимир Сафронов родился в 1940 году в Москве. В 1962 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, затем служил в Первом московском областном драматическом театре и в Московском драматическом театре имени Пушкина. В 1972 году уже зрелым мастером пришел в Малый театр. На этой сцене он сыграл около 60 ролей. Долгие годы Сафронов занимался педагогической деятельностью. С 1975 года преподавал мастерство актера в ВТУ имени Щепкина, где вплоть до конца жизни был художественным руководителем собственной мастерской. Сафронов много работал на телевидении, вел программы, посвященные Советской армии, "Впрок" на НТВ и "Экспертизу" на РТР. В кино снялся в 1967 году в фильме "Осенние свадьбы", сыграл также в нескольких сериалах, в том числе "Следствие ведут ЗнаТоКи" и "Звезда эпохи". В 1982 году Сафронов удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, в 2006-м - народного артиста России. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" (1997).
Церемония прощания с народным артистом РФ Владимиром Сафроновым в Малом театре в Москве
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, театральным педагогом Владимиром Сафроновым началась в Щепкинском фойе Исторической сцены Малого театра, передает корреспондент РИА Новости.
Сафронов скончался в возрасте 84 лет в среду.
С самого утра у здания Малого театра начали собираться десятки людей с цветами. Все они пришли проститься с Владимиром Сафроновым. Среди пришедших - ученики его мастерской, коллеги из Высшего театрального училища имени Щепкина, а также коллектив Малого театра - в том числе главный режиссер Малого театра, заслуженный артист России Алексей Дубровский и народный артист РФ Валерий Афанасьев. Коллеги Сафронова и студенты из ВТУ имени Щепкина, а также его выпускники направили траурные венки.
Малый театр и Высшее театральное училище имени Щепкина выразили соболезнования в связи с уходом Сафронова.
Владимир Сафронов родился в 1940 году в Москве. В 1962 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, затем служил в Первом московском областном драматическом театре и в Московском драматическом театре имени Пушкина. В 1972 году уже зрелым мастером пришел в Малый театр. На этой сцене он сыграл около 60 ролей.
Долгие годы Сафронов занимался педагогической деятельностью. С 1975 года преподавал мастерство актера в ВТУ имени Щепкина, где вплоть до конца жизни был художественным руководителем собственной мастерской.
Сафронов много работал на телевидении, вел программы, посвященные Советской армии, "Впрок" на НТВ и "Экспертизу" на РТР. В кино снялся в 1967 году в фильме "Осенние свадьбы", сыграл также в нескольких сериалах, в том числе "Следствие ведут ЗнаТоКи" и "Звезда эпохи".
В 1982 году Сафронов удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, в 2006-м - народного артиста России. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" (1997).
