Финансист раскрыл три сценария для рубля после переговоров России и США - РИА Новости, 09.08.2025
02:15 09.08.2025
Финансист раскрыл три сценария для рубля после переговоров России и США
МОСКВА,9 авг — РИА Новости. Курс рубля во многом завязан на геополитику, и результат предстоящих российско-американских переговоров определит его в значительной степени, рассказал агентству "Прайм" операционный директор "АВИ Кэпитал" Виктор Шахурин.По его словам, можно выделить три основных сценария для нацвалюты — от укрепления до падения. Первый сценарий — позитивный."Если переговоры приведут к заметной деэскалации напряжённости, появятся совместные заявления о восстановлении диалога по ключевым вопросам, включая Украину, торговлю и энергорынки, это может спровоцировать существенное укрепление рубля", — сказал эксперт.В этом случае курс может закрепиться в районе 78-83 рубля за доллар и даже временно опуститься к 77-80 рублям.Наиболее вероятен нейтральный сценарий — итоги переговоров окажутся расплывчатыми, и рубль продолжит плавное ослабление в район 80-86 за доллар со сдвигом к 88-89 в начале осени. В этом случае обойдется без резких скачков.И, наконец, пессимистичный сценарий — резкое ослабление рубля в случае провала переговоров и усиления санкций против России. В этом случае доллар может пробить отметку 90 рублей и устремиться к 100-110 на фоне биржевой паники, заключил Шахурин.
МОСКВА,9 авг — РИА Новости. Курс рубля во многом завязан на геополитику, и результат предстоящих российско-американских переговоров определит его в значительной степени, рассказал агентству "Прайм" операционный директор "АВИ Кэпитал" Виктор Шахурин.
По его словам, можно выделить три основных сценария для нацвалюты — от укрепления до падения. Первый сценарий — позитивный.
"Если переговоры приведут к заметной деэскалации напряжённости, появятся совместные заявления о восстановлении диалога по ключевым вопросам, включая Украину, торговлю и энергорынки, это может спровоцировать существенное укрепление рубля", — сказал эксперт.
В этом случае курс может закрепиться в районе 78-83 рубля за доллар и даже временно опуститься к 77-80 рублям.
Наиболее вероятен нейтральный сценарий — итоги переговоров окажутся расплывчатыми, и рубль продолжит плавное ослабление в район 80-86 за доллар со сдвигом к 88-89 в начале осени. В этом случае обойдется без резких скачков.
И, наконец, пессимистичный сценарий — резкое ослабление рубля в случае провала переговоров и усиления санкций против России. В этом случае доллар может пробить отметку 90 рублей и устремиться к 100-110 на фоне биржевой паники, заключил Шахурин.
