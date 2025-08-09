https://ria.ru/20250809/rubl-2034262390.html

Финансист раскрыл три сценария для рубля после переговоров России и США

Финансист раскрыл три сценария для рубля после переговоров России и США - РИА Новости, 09.08.2025

Финансист раскрыл три сценария для рубля после переговоров России и США

Курс рубля во многом завязан на геополитику, и результат предстоящих российско-американских переговоров определит его в значительной степени, рассказал... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T02:15:00+03:00

2025-08-09T02:15:00+03:00

2025-08-09T02:15:00+03:00

россия

украина

ави кэпитал

экономика

рубль

доллар

виктор шахурин

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg

МОСКВА,9 авг — РИА Новости. Курс рубля во многом завязан на геополитику, и результат предстоящих российско-американских переговоров определит его в значительной степени, рассказал агентству "Прайм" операционный директор "АВИ Кэпитал" Виктор Шахурин.По его словам, можно выделить три основных сценария для нацвалюты — от укрепления до падения. Первый сценарий — позитивный."Если переговоры приведут к заметной деэскалации напряжённости, появятся совместные заявления о восстановлении диалога по ключевым вопросам, включая Украину, торговлю и энергорынки, это может спровоцировать существенное укрепление рубля", — сказал эксперт.В этом случае курс может закрепиться в районе 78-83 рубля за доллар и даже временно опуститься к 77-80 рублям.Наиболее вероятен нейтральный сценарий — итоги переговоров окажутся расплывчатыми, и рубль продолжит плавное ослабление в район 80-86 за доллар со сдвигом к 88-89 в начале осени. В этом случае обойдется без резких скачков.И, наконец, пессимистичный сценарий — резкое ослабление рубля в случае провала переговоров и усиления санкций против России. В этом случае доллар может пробить отметку 90 рублей и устремиться к 100-110 на фоне биржевой паники, заключил Шахурин.

https://ria.ru/20250727/kurs-2031680482.html

https://ria.ru/20250721/dollary-2030322484.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, ави кэпитал, экономика, рубль, доллар, виктор шахурин, ситуация с курсами валют и ценами на нефть