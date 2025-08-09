https://ria.ru/20250809/rossiya-2034329099.html
Половина россиянок считает, что мужчина должен платить на первом свидании
общество
россия
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Почти 60% россиянок считают, что мужчина должен платить на первом свидании в ресторане - такого же мнения придерживаются свыше 50% представителей сильного пола, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, его данные есть в распоряжении РИА Новости. "57% женщин и 53% мужчин считают, что на первом свидании в ресторане платить должен мужчина", - сказано в исследовании среди 1600 респондентов старше 18 лет. При этом мнения о том, что каждый должен платить сам за себя, чаще придерживаются представители сильного пола - 15% против 10% среди женщин. С позицией "Платит тот, кто пригласил" соглашаются 15% женщин и 8% мужчин. Разделение счета поровну находит поддержку у каждого двенадцатого респондента среди представителей обоих полов. Вариант оплаты по договоренностей устраивает 3% мужчин и 6% женщин. А вариант первого свидания за счет девушки устроил 3% мужчин и совсем не нашел поддержки среди женщин. "За три года традиционный подход стал популярнее: женщины теперь чаще уверены, что мужчина должен оплачивать первое свидание и реже поддерживают идею раздельных расходов", - отметили аналитики.
россия
общество, россия
