Украинке отказали в праве на въезд в Россию из-за переписки с родителями
04:05 09.08.2025
Украинке отказали в праве на въезд в Россию из-за переписки с родителями
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Украинке отказали в праве на въезд в Россию из-за того, что с начала СВО она перестала общаться с родителями в мессенджере на русском языке, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что украинка проживала на территории РФ с 2018 года, имеет в России вид на жительство и постоянную регистрацию, состоит в браке с россиянином. При возвращении в Москву из Абу-Даби, как подчеркивается в материалах, личностью женщины заинтересовались сотрудники пограничной службы, по результатам осмотра её мобильного телефона было установлено, что с начала 2020 года в мессенджере она общалась с родителями-украинцами на русском, сразу после начала СВО переписка стала проходить исключительно на украинском. В них же говорится, что телефон украинки, как выяснилось в ходе его изучения, оказался подозрительно пустым - небольшое количество контактов, переписок, фото и видео, отсутствие приложений социальных сетей, хотя ранее они и были установлены, небольшое количество диалогов в мессенджерах. Пограничники сделали вывод о том, что данные с устройства периодически зачищались, указано в материалах. В ходе общения с женщиной сотрудниками пограничной службы также было установлено, что её родной брат в настоящий момент уклоняется от срочной военной службы и мобилизации на территории Украины, уточняется в материалах. На основе вышеуказанных данных пограничная служба приняла решение отказать ей во въезде в Россию. Украинка обратилась в суд с иском, в котором оспаривала отказ во въезде в Россию и выдворение, среди прочего указав, что "связи с сотрудниками спецслужб Украины или военнослужащими ВСУ у неё отсутствуют, распространением сведений, порочащих Вооруженные силы РФ и Президента России не занимается, новостным контентом о "победоносных реляциях" Украины не интересуется, к проведению СВО относится положительно, считает свой родной (город на Украине, который в постановлении не приводится – прим.) истинно русским городом", следует из материалов. Суд, изучив доводы, решил, что оспариваемое решение является законным и обоснованным, вынесенным с учетом защиты интересов безопасности России, иск был отклонен, заключается в материалах.
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Украинке отказали в праве на въезд в Россию из-за того, что с начала СВО она перестала общаться с родителями в мессенджере на русском языке, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что украинка проживала на территории РФ с 2018 года, имеет в России вид на жительство и постоянную регистрацию, состоит в браке с россиянином.
Паспорт гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Суд отклонил иск украинки, которую не пустили в Россию
26 марта, 04:12
При возвращении в Москву из Абу-Даби, как подчеркивается в материалах, личностью женщины заинтересовались сотрудники пограничной службы, по результатам осмотра её мобильного телефона было установлено, что с начала 2020 года в мессенджере она общалась с родителями-украинцами на русском, сразу после начала СВО переписка стала проходить исключительно на украинском. В них же говорится, что телефон украинки, как выяснилось в ходе его изучения, оказался подозрительно пустым - небольшое количество контактов, переписок, фото и видео, отсутствие приложений социальных сетей, хотя ранее они и были установлены, небольшое количество диалогов в мессенджерах. Пограничники сделали вывод о том, что данные с устройства периодически зачищались, указано в материалах.
В ходе общения с женщиной сотрудниками пограничной службы также было установлено, что её родной брат в настоящий момент уклоняется от срочной военной службы и мобилизации на территории Украины, уточняется в материалах.
На основе вышеуказанных данных пограничная служба приняла решение отказать ей во въезде в Россию. Украинка обратилась в суд с иском, в котором оспаривала отказ во въезде в Россию и выдворение, среди прочего указав, что "связи с сотрудниками спецслужб Украины или военнослужащими ВСУ у неё отсутствуют, распространением сведений, порочащих Вооруженные силы РФ и Президента России не занимается, новостным контентом о "победоносных реляциях" Украины не интересуется, к проведению СВО относится положительно, считает свой родной (город на Украине, который в постановлении не приводится – прим.) истинно русским городом", следует из материалов.
Суд, изучив доводы, решил, что оспариваемое решение является законным и обоснованным, вынесенным с учетом защиты интересов безопасности России, иск был отклонен, заключается в материалах.
Международный аэропорт Шереметьево, терминал С - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Украинца дважды не пустили в Россию из-за контактов в его телефоне
12 апреля, 07:29
 
