https://ria.ru/20250809/rossija-2034275935.html

Украинке отказали в праве на въезд в Россию из-за переписки с родителями

Украинке отказали в праве на въезд в Россию из-за переписки с родителями - РИА Новости, 09.08.2025

Украинке отказали в праве на въезд в Россию из-за переписки с родителями

Украинке отказали в праве на въезд в Россию из-за того, что с начала СВО она перестала общаться с родителями в мессенджере на русском языке, говорится в... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T04:05:00+03:00

2025-08-09T04:05:00+03:00

2025-08-09T04:06:00+03:00

в мире

россия

украина

москва

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897825300_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_f0c9b8a0a0e4eeb1ded9ecaa47829f17.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Украинке отказали в праве на въезд в Россию из-за того, что с начала СВО она перестала общаться с родителями в мессенджере на русском языке, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что украинка проживала на территории РФ с 2018 года, имеет в России вид на жительство и постоянную регистрацию, состоит в браке с россиянином. При возвращении в Москву из Абу-Даби, как подчеркивается в материалах, личностью женщины заинтересовались сотрудники пограничной службы, по результатам осмотра её мобильного телефона было установлено, что с начала 2020 года в мессенджере она общалась с родителями-украинцами на русском, сразу после начала СВО переписка стала проходить исключительно на украинском. В них же говорится, что телефон украинки, как выяснилось в ходе его изучения, оказался подозрительно пустым - небольшое количество контактов, переписок, фото и видео, отсутствие приложений социальных сетей, хотя ранее они и были установлены, небольшое количество диалогов в мессенджерах. Пограничники сделали вывод о том, что данные с устройства периодически зачищались, указано в материалах. В ходе общения с женщиной сотрудниками пограничной службы также было установлено, что её родной брат в настоящий момент уклоняется от срочной военной службы и мобилизации на территории Украины, уточняется в материалах. На основе вышеуказанных данных пограничная служба приняла решение отказать ей во въезде в Россию. Украинка обратилась в суд с иском, в котором оспаривала отказ во въезде в Россию и выдворение, среди прочего указав, что "связи с сотрудниками спецслужб Украины или военнослужащими ВСУ у неё отсутствуют, распространением сведений, порочащих Вооруженные силы РФ и Президента России не занимается, новостным контентом о "победоносных реляциях" Украины не интересуется, к проведению СВО относится положительно, считает свой родной (город на Украине, который в постановлении не приводится – прим.) истинно русским городом", следует из материалов. Суд, изучив доводы, решил, что оспариваемое решение является законным и обоснованным, вынесенным с учетом защиты интересов безопасности России, иск был отклонен, заключается в материалах.

https://ria.ru/20250326/sud-2007335038.html

https://ria.ru/20250412/ukraina-2010847507.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, москва, вооруженные силы украины