Роспотребнадзор рассказал, как снизить риск инфаркта
Роспотребнадзор рассказал, как снизить риск инфаркта - РИА Новости, 09.08.2025
Роспотребнадзор рассказал, как снизить риск инфаркта
Даже 30 минут физической активности в день могут значительно снизить риск инфаркта, нормализовать уровень холестерина в крови, уменьшить вероятность развития... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09
2025-08-09T03:08:00+03:00
2025-08-09T03:09:00+03:00
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Даже 30 минут физической активности в день могут значительно снизить риск инфаркта, нормализовать уровень холестерина в крови, уменьшить вероятность развития некоторых видов рака и остеопороза, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве в День физкультурника рассказали, что регулярные занятия спортом не только укрепляют здоровье, но и снижают риск развития различных заболеваний, включая диабет второго типа, гипертонию и ожирение. "Даже 30 минут физической активности в день могут значительно снизить риск инфаркта, нормализовать вес и уровень холестерина в крови, а также уменьшить вероятность развития некоторых видов рака и остеопороза. Кроме того, регулярные физические нагрузки способствуют улучшению координации, ускоряют восстановление после болезней и нормализуют сон, а также положительно влияют на психоэмоциональное состояние", - уточнили в пресс-службе. Там подчеркнули, что физическая активность не всегда требует посещения спортзала или использования специального оборудования. Для этого достаточно внести небольшие изменения в привычный распорядок, например, прогуляться пешком, подняться по лестнице, поиграть с детьми, потанцевать или устроить длительные прогулки по выходным. "Начать заниматься физической активностью никогда не поздно. Уже через два-три месяца регулярных упражнений можно ощутить положительное влияние на здоровье", - пояснили в Роспотребнадзоре. В ведомстве также рекомендовали при необходимости проконсультироваться с врачом перед началом активных занятий, особенно для пожилых людей или тех, кто испытывает дискомфорт после физической нагрузки. Проведение обследования поможет выявить возможные заболевания и избежать рисков во время тренировки.
