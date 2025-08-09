https://ria.ru/20250809/rosfinmonitoring-2034283435.html

Число физлиц в списке террористов за полгода выросло на 20 процентов

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Количество физлиц, состоящих в перечне террористов и экстремистов, в первом полугодии 2025 года выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а организаций - на 47%, сообщил РИА Новости Росфинмониторинг. "Количество физических лиц, состоящих в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, по состоянию на 01.07.2025 г. выросло по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 20%; количество организаций возросло на 47%", - говорится в сообщении. Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

