06:56 09.08.2025
Число физлиц в списке террористов за полгода выросло на 20 процентов
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
общество
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Количество физлиц, состоящих в перечне террористов и экстремистов, в первом полугодии 2025 года выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а организаций - на 47%, сообщил РИА Новости Росфинмониторинг. "Количество физических лиц, состоящих в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, по состоянию на 01.07.2025 г. выросло по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 20%; количество организаций возросло на 47%", - говорится в сообщении. Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество
Число физлиц в списке террористов за полгода выросло на 20 процентов

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Количество физлиц, состоящих в перечне террористов и экстремистов, в первом полугодии 2025 года выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а организаций - на 47%, сообщил РИА Новости Росфинмониторинг.
"Количество физических лиц, состоящих в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, по состоянию на 01.07.2025 г. выросло по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 20%; количество организаций возросло на 47%", - говорится в сообщении.
Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
В 2025 году в реестр террористов включили около 1,7 тысячи человек
Вчера, 04:29
 
