Росфинмониторинг исключил более 330 человек из списка террористов
Росфинмониторинг исключил более 330 человек из списка террористов - РИА Новости, 09.08.2025
Росфинмониторинг исключил более 330 человек из списка террористов
Росфинмониторинг исключил из перечня террористов и экстремистов более 330 человек в январь-июне 2025 года, это на 27 физлиц больше, чем в аналогичном периоде... РИА Новости, 09.08.2025
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
безопасность
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Росфинмониторинг исключил из перечня террористов и экстремистов более 330 человек в январь-июне 2025 года, это на 27 физлиц больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили РИА Новости в ведомстве. "За первое полугодие 2025 года из перечня исключено более 330 физических лиц. За аналогичный период 2024 года - 303 физических лица", - говорится в сообщении. Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
россия
Росфинмониторинг исключил более 330 человек из списка террористов
Росфинмониторинг в 2025 году исключил из перечня террористов более 330 человек
