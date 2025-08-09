В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после взрыва в многоэтажке
© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской областиПоврежденный в результате атакаи БПЛА многоквартирный жилой дом в Ростове-на-Дону
Поврежденный в результате атакаи БПЛА многоквартирный жилой дом в Ростове-на-Дону
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва в доме из-за атаки БПЛА, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"В многоэтажке повреждены две квартиры, а также остекление в окнах с 15 по 20 этажи. По месту приняли решение ввести режим ЧС", — написал он.
Слюсарь рассказал о взрыве и возгорании в двадцатиэтажном здании в микрорайоне Левобережный поздно вечером в пятницу. По его словам, никто не пострадал.
Врио губернатора добавил, что застройщик пообещал восстановить остекление и места общего пользования до 15 августа, а также завершить фасадные работы — до 22 августа.
