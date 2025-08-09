https://ria.ru/20250809/rezhim-2034309696.html

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после взрыва в многоэтажке

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после взрыва в многоэтажке - РИА Новости, 09.08.2025

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после взрыва в многоэтажке

В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва в доме из-за атаки БПЛА, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T11:10:00+03:00

2025-08-09T11:10:00+03:00

2025-08-09T14:43:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

юрий слюсарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034309896_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92cc61df4f100a1cd0d3f9b650717e15.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва в доме из-за атаки БПЛА, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."В многоэтажке повреждены две квартиры, а также остекление в окнах с 15 по 20 этажи. По месту приняли решение ввести режим ЧС", — написал он.Слюсарь рассказал о взрыве и возгорании в двадцатиэтажном здании в микрорайоне Левобережный поздно вечером в пятницу. По его словам, никто не пострадал.Врио губернатора добавил, что застройщик пообещал восстановить остекление и места общего пользования до 15 августа, а также завершить фасадные работы — до 22 августа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, юрий слюсарь