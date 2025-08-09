Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после взрыва в многоэтажке - РИА Новости, 09.08.2025
11:10 09.08.2025 (обновлено: 14:43 09.08.2025)
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после взрыва в многоэтажке
В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва в доме из-за атаки БПЛА, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2025
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
юрий слюсарь
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва в доме из-за атаки БПЛА, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."В многоэтажке повреждены две квартиры, а также остекление в окнах с 15 по 20 этажи. По месту приняли решение ввести режим ЧС", — написал он.Слюсарь рассказал о взрыве и возгорании в двадцатиэтажном здании в микрорайоне Левобережный поздно вечером в пятницу. По его словам, никто не пострадал.Врио губернатора добавил, что застройщик пообещал восстановить остекление и места общего пользования до 15 августа, а также завершить фасадные работы — до 22 августа.
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, юрий слюсарь
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Юрий Слюсарь
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва в доме из-за атаки БПЛА, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"В многоэтажке повреждены две квартиры, а также остекление в окнах с 15 по 20 этажи. По месту приняли решение ввести режим ЧС", — написал он.
Слюсарь рассказал о взрыве и возгорании в двадцатиэтажном здании в микрорайоне Левобережный поздно вечером в пятницу. По его словам, никто не пострадал.
Врио губернатора добавил, что застройщик пообещал восстановить остекление и места общего пользования до 15 августа, а также завершить фасадные работы — до 22 августа.
