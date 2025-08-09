https://ria.ru/20250809/reestr-2034277331.html

В 2025 году в реестр террористов включили около 1,7 тысячи человек

В 2025 году в реестр террористов включили около 1,7 тысячи человек - РИА Новости, 09.08.2025

В 2025 году в реестр террористов включили около 1,7 тысячи человек

Росфинмониторинг за первые шесть месяцев 2025 года включил в перечень террористов и экстремистов около 1,7 тысячи физлиц и более 180 организаций, сообщили РИА... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T04:29:00+03:00

2025-08-09T04:29:00+03:00

2025-08-09T04:29:00+03:00

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027886987_0:243:1417:1040_1920x0_80_0_0_9d2a2937ae953ec0795a8aad10b7d4b6.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Росфинмониторинг за первые шесть месяцев 2025 года включил в перечень террористов и экстремистов около 1,7 тысячи физлиц и более 180 организаций, сообщили РИА Новости в ведомстве."За первое полугодие 2025 года в перечень включено около 1,9 тысячи лиц, из них свыше 1,7 тысячи физических лиц и свыше 180 организаций", - отмечается в сообщении.В феврале текущего года Росфинмониторинг сообщал РИА Новости, что ведомство в 2024 году включило в этот перечень более 3 тысяч лиц, более 2 тысяч из них причастны к терроризму и более 900 - к экстремизму.Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

https://ria.ru/20250809/rosfinmonitoring-2034275471.html

https://ria.ru/20250808/inoagenty-2034214246.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), безопасность