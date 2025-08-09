Рейтинг@Mail.ru
В 2025 году в реестр террористов включили около 1,7 тысячи человек - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:29 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/reestr-2034277331.html
В 2025 году в реестр террористов включили около 1,7 тысячи человек
В 2025 году в реестр террористов включили около 1,7 тысячи человек - РИА Новости, 09.08.2025
В 2025 году в реестр террористов включили около 1,7 тысячи человек
Росфинмониторинг за первые шесть месяцев 2025 года включил в перечень террористов и экстремистов около 1,7 тысячи физлиц и более 180 организаций, сообщили РИА... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T04:29:00+03:00
2025-08-09T04:29:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027886987_0:243:1417:1040_1920x0_80_0_0_9d2a2937ae953ec0795a8aad10b7d4b6.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Росфинмониторинг за первые шесть месяцев 2025 года включил в перечень террористов и экстремистов около 1,7 тысячи физлиц и более 180 организаций, сообщили РИА Новости в ведомстве."За первое полугодие 2025 года в перечень включено около 1,9 тысячи лиц, из них свыше 1,7 тысячи физических лиц и свыше 180 организаций", - отмечается в сообщении.В феврале текущего года Росфинмониторинг сообщал РИА Новости, что ведомство в 2024 году включило в этот перечень более 3 тысяч лиц, более 2 тысяч из них причастны к терроризму и более 900 - к экстремизму.Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
https://ria.ru/20250809/rosfinmonitoring-2034275471.html
https://ria.ru/20250808/inoagenty-2034214246.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027886987_0:0:1387:1040_1920x0_80_0_0_095538bb3bd0275cd8792495774df302.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), безопасность
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Безопасность
В 2025 году в реестр террористов включили около 1,7 тысячи человек

Росфинмониторинг за полгода включил в список террористов около 1,7 тысячи физлиц

© АГН "Москва"Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© АГН "Москва"
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Росфинмониторинг за первые шесть месяцев 2025 года включил в перечень террористов и экстремистов около 1,7 тысячи физлиц и более 180 организаций, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"За первое полугодие 2025 года в перечень включено около 1,9 тысячи лиц, из них свыше 1,7 тысячи физических лиц и свыше 180 организаций", - отмечается в сообщении.
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Росфинмониторинг исключил более 330 человек из списка террористов
03:41
В феврале текущего года Росфинмониторинг сообщал РИА Новости, что ведомство в 2024 году включило в этот перечень более 3 тысяч лиц, более 2 тысяч из них причастны к терроризму и более 900 - к экстремизму.
Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Минюст расширил реестр иноагентов
Вчера, 17:52
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала