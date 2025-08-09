https://ria.ru/20250809/reestr-2034277331.html
В 2025 году в реестр террористов включили около 1,7 тысячи человек
В 2025 году в реестр террористов включили около 1,7 тысячи человек - РИА Новости, 09.08.2025
В 2025 году в реестр террористов включили около 1,7 тысячи человек
Росфинмониторинг за первые шесть месяцев 2025 года включил в перечень террористов и экстремистов около 1,7 тысячи физлиц и более 180 организаций, сообщили РИА... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T04:29:00+03:00
2025-08-09T04:29:00+03:00
2025-08-09T04:29:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027886987_0:243:1417:1040_1920x0_80_0_0_9d2a2937ae953ec0795a8aad10b7d4b6.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Росфинмониторинг за первые шесть месяцев 2025 года включил в перечень террористов и экстремистов около 1,7 тысячи физлиц и более 180 организаций, сообщили РИА Новости в ведомстве."За первое полугодие 2025 года в перечень включено около 1,9 тысячи лиц, из них свыше 1,7 тысячи физических лиц и свыше 180 организаций", - отмечается в сообщении.В феврале текущего года Росфинмониторинг сообщал РИА Новости, что ведомство в 2024 году включило в этот перечень более 3 тысяч лиц, более 2 тысяч из них причастны к терроризму и более 900 - к экстремизму.Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
https://ria.ru/20250809/rosfinmonitoring-2034275471.html
https://ria.ru/20250808/inoagenty-2034214246.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027886987_0:0:1387:1040_1920x0_80_0_0_095538bb3bd0275cd8792495774df302.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), безопасность
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Безопасность
В 2025 году в реестр террористов включили около 1,7 тысячи человек
Росфинмониторинг за полгода включил в список террористов около 1,7 тысячи физлиц
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Росфинмониторинг за первые шесть месяцев 2025 года включил в перечень террористов и экстремистов около 1,7 тысячи физлиц и более 180 организаций, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"За первое полугодие 2025 года в перечень включено около 1,9 тысячи лиц, из них свыше 1,7 тысячи физических лиц и свыше 180 организаций", - отмечается в сообщении.
В феврале текущего года Росфинмониторинг
сообщал РИА Новости, что ведомство в 2024 году включило в этот перечень более 3 тысяч лиц, более 2 тысяч из них причастны к терроризму и более 900 - к экстремизму.
Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.